- "Din nefericire, astazi cand vorbim ALDE e rupt ca partid. Ideea de a face o alianta politica cu Victor Ponta nu a fost suficient prelucrata in interiorul ALDE. Nu stiu cata opozitie este pentru parasirea guvernarii, dar stiu ca este opozitie foarte puternica in a face o alianta politica cu PRO Romania.…

- "In momentul de fata, atat timp cat este un Guvern in functie, nu se poate pune problema alegerilor anticipate. Pentru alegerile anticipate este nevoie sa se realizeze un mecanism care este prevazut in Constitutie. Chiar daca se face o intelegere politica asupra necesitatii alegerilor anticipate,…

- 'Eu ce observ este ca PNL mimeaza ca vrea sa depuna o motiune de cenzura. In realitate, PNL nu vrea sa faca acest lucru din mai multe motive. In primul rand, lui Iohannis, sustinut de PNL, ii convine de minune sa existe un guvern PSD patronat de doamna Dancila in calitate de premier si de presedinte.…

- Kelemen Hunor declara ca UDMR nu va sustine un eventual Guvern minoritar PSD: ”Noi am luat o decizie in mai, cand am spus inainte de europarlamentare ca nu sustinem Guvernul PSD-ALDE, nu s-a schimbat nimic de atunci. Noi am votat o motiune de cenzura in iunie, nu a trecut motiunea de cenzura nici…

- "Cred ca este o greseala politica pe care o face doamna Manescu pentru ca a mai fi ministru intr-un Guvern care se pregateste sa plece, dupa cum stiti.... Astazi, PNL a anuntat ca depune o motiune de cenzura. Ca urmare a motiunii de cenzura, nu stiu cum se pot salva doamna Dancila si Guvernul pe…

- Saptamana aceasta va fi una decisiva in privinta relatiilor din PSD si ALDE. Zilele trecute Calin Popescu Tariceanu punea doua conditii pentru a ramane la guvernare: el sa fie candidatul unic al stangii la prezidentiale si Guvernul sa fie restructurat inainte de campania electorala, sustin surse politice…

- "Varujan Vosganian este unul dintre cei care este nemultumit de modul in care decurg raporturile in cadrul coalitiei. Sunt foarte multi colegi nemultumiti. Sunt foarte multi care au venit azi si au spus ca trebuie sa ne gandim si la varianta iesirii de la guvernare, in conditiile in care aceste raporturi…

- Odata cu disparitia lui Liviu Dragnea pare sa fi disparut din dezbaterea publica si tema coruptiei si a luptei impotriva coruptiei. Tot mai neconvingator se vorbeste si despre „statul paralel”, ca si despre „statul de drept”. De altfel, in noul Parlament European se pune deja problema sa fie masurat…