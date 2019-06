Tăriceanu se agață și el de cazul Sorinei cu "o măruntă observație": "Cu adevărat am ajuns republica procurorilor" Calin Popescu Tariceanu intervine și el în dezbaterea din jurul cazului de adopție de la Baia de Arama. Șeful Senatului se folosește de cazul Sorinei, fetița luata cu mascații de o procuroare de la asistenta maternala, pentru a-și rostogoli teoriile despre procurori.



&"O singura marunta observație mi-aș permite sa fac, de pe margine. Anume ca și eu, și restul românilor, probabil, am asistat la un spectacol naucitor și dureros implicând prezența unui procuror și a mascaților la un caz de adopție cu ceva probleme. Cu adevarat am ajuns republica procurorilor, nimeni nu mai… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

