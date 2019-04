Tăriceanu, scrisoare lui Iohannis pentru revocarea lui Lazăr Iata integral scrisoarea deschisa adresata de catre Calin Popescu Tariceanu lui Klaus Iohannis: Scrisoarea deschisa adresata domnului Klaus Iohannis, Președintele Romaniei Domnule Președinte Klaus Iohannis, Va scriu pentru a-mi exprima revolta in fața unei situații de o gravitate extrema care razbate din mass-media ultimelor zile și despre care nu ați binevoit sa aveți pana acum vreo reacție. Este vorba despre dezvaluirile terifiante potrivit carora procurorul general al Romaniei, persoana care ar trebui sa fie un model de etica și de conduita pentru magistrații acestei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Eu nu m-am hotarat multa vreme daca Tolontan e ticalos sau prost”, spunea Mircea Badea in 2014. Nu mult mai tarziu, prin 2016, vedeta TV pare ca s-a decis. “Tolontan sa fie investigat de DIICOT!”, a cerut imperativ starul Antenei 3 in cursul investigației jurnalistice a GSP despre infecțiile nosocomiale…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, l-a primit, miercuri, pe Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, aflat in vizita de prezentare, intalnirea prilejuind abordarea unor aspecte referitoare la Brexit si la cooperarea bilaterala in domeniul…

- Miercuri, 13 februarie, Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a organizat proteste impotriva serviciilor de ridesharing atat in București, cat și in alte orașe din țara. In urma acestora, Clubul Taximetriștilor, cea mai mare comunitate de șoferi și clienți…

- In cotextul in care Partidul Social Democrat inca nu a anunțat niciun nume care ar putea intra in lupta pentru Cotroceni, Radu Tudor a lansat o intrebare invitaților din platou la emisiunea Punctul de Intalnire. "Daca va fi Ion Țiriac candidarul PSD-ALDE? E un tip convingtor, e un om bogat…

- Modificari in Legea Educației. O noua materie va fi introdusa in școli. Educația pentru sanatate și nutriție va fi inclusa in planurile de invațamant din Romania, incepand cu anul școlar 2020-2021, potrivit Legii 38/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. O alta…

- Violențele in serie inregistrate in ultimul an, ale caror autori sunt, in multe situații, infractori eliberați inainte de termen, in baza Legii recursului compensatoriu, au starnit reacții negative puternice in randul societații. Cazul tinerei din Alba, batuta și talharita in scara blocului, un tanar…

- In deschiderea oficiala a plenului Parlamentului European reunit la Strasbourg, europarlamentarul social-democrat Claudia Tapardel a avut o intervenție foarte tranșanta cu privire la legea promulgata de Parlamentul Austriac, care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2019, privind indexarea alocațiilor…