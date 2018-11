Tăriceanu: Schengen-ul ar fi putut fi un obiectiv... 'Eu mi-as fi dorit ca Romania sa aiba cateva obiective pe care sa le urmareasca in viitorul mandat. (...) De exemplu, aderarea la spatiul Schengen ar fi putut sa fie un obiectiv si aici cred ca ar fi fost dezirabil ca sa existe o buna colaborare si comunicare intre institutiile care au un rol important in promovarea agendei Romaniei (...), dincolo de tema generala care va fi profitabila tuturor tarilor. (...) Eu cred ca o negociere (pentru aderarea la spatiul Schengen - n.r) se poate face. Eu cred ca, avandu-i pe toti aici, la Bucuresti, discutiile cu argumente se pot duce. (...) Eu am observat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

