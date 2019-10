Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu, europarlamentar din partea PMP, a vorbit, miercuri, la B1 TV, despre noua propunere de comisar european a Romaniei, Dan Nica, in locul Rovanei Plumb."Chiar daca Guvernul va pica, ramane propunerea pe care a facut-o Dancila. La Bruxelles nu se ia in considerare numele guvernului,…

- Gabriela Ciot, secretar de stat in Ministerul de Externe, este una dintre propunerile de comisar european din partea Romaniei, impreuna cu Dan Nica. Dupa ultimul telefon dat de Ursula von der Leyen premierului de la București, Gabriela Ciot se pare ca are prima șansa in fața lui Nica.

- Europarlamentarul PSD Dan Nica a fost votat in CEx al PSD, marti, sa fie noua propunere de comisar european, au declarat surse din partid, pentru MEDIAFAX. Dan Nica, votat in CEx al PSD sa fie propunerea pentru comisar european Decizia a fost votata in Comitetul Executiv al PSD, nefiind niciun vot impotriva,…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat miercuri ca a fost informat de premierul Viorica Dancila despre propunerile pentru functia de comisar european, seful statului considerand ca acestea nu sunt potrivite. Seful statului a relatat, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca premierul l-a…

- ​​Premierul Viorica Dancila se întâlnește, marți, la Bruxelles, cu noul președinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit agendei oficiale a șefei guvernului de la București. Potrivit unor surse politice, Viorica Dancila va discuta despre nominalizarile pe care Guvernul…

- Eurodeputatii Aliantei USR PLUS au transmis, miercuri, ca propunerile pentru postul de comisar european avansate de Romania sunt ”inacceptabile” si anunta ca nu vor vota pentru Rovana Plumb sau Dan Nica, daca aceste nume vor ajunge la vot in Parlamentul European, potrivit news.ro.”Eurodeputatii…

- PNL cere Guvernului sa retraga propunerile pentru functia de comisar european, a anuntat presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a precizat ca aceste propuneri risca sa fie respinse. "PNL solicita Guvernului sa retraga propunerile pentru functia de comisar european, in persoana Rovanei Plumb sau…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata, cu privire la propunerile de comisar european, ca Rovana Plumb si Dan Nica sunt doua propuneri nefericite si a subliniat ca Guvernul trebuie sa le retraga.