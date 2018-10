Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca PSD este intr-o dilema legat de mandatul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si trebuie sa "cantareasca foarte bine", avand in vedere ca liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca Toader trebuie sa ramana, iar presedintele Klaus Iohannis…

- Liviu Dragnea susține ca președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu are motive serioase de a spus ca Romania nu este pregatita pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene și se va intalni cu acesta pentru a discuta ce a vrut sa zica., ''O sa ne intalnim și o sa vorbim. Sunt…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, joi, despre propunerea lui Calin Popescu Tariceanu de a face un pact intre partidele politice. Dragnea spune ca „PSD este dispus sa faca orice fel...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca nu a mai discutat in ultima perioada despre listele comune sau separate cu PSD, pentru europarlamentare. ”Vom avea candidați proprii, daca vom merge pe lista separata sau comuna vom vedea. Nu anul acesta”, a spus liderul ALDE, conform Mediafax.Intrebat,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca neapartenenta la partid nu este o piedica pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ci actiunile sale sunt. Acesta a adaugat ca si sefia Senatului ar fi revenit PSD, insa a fost luata decizia ca formatiunea sa il sustina pe Calin Popescu Tariceanu.

- Presedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat, vineri, ca va avea loc Comitetul Executiv al partidului, ”in a doua jumatate” a lunii septembrie, Liviu Dragnea fiind de acord sa convoace ”cat mai repede” aceasta sedinta. ”Sunt anumite lucruri care trebuie discutate in Comitetul Executiv”, a spus Mang,…

- CJ Teleorman nu vrea sa se constituie parte civila in dosarul Belina. Președintele CJ nu a considerat ca prejudiciul stabilit de procurori e cel real. Consiliul Judetean Teleorman nu se constituie parte civila in dosarul Belina, cel putin nu in aceasta faza a procesului. Asa au decis consilierii judeteni…

- Toader a fost intrebat de jurnalisti daca i s-a cerut un punct de vedere legat de punerea sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, potrivit Agerpres. "Am citit si eu in presa. Am vazut si eu aceasta dezbatere, dar la minister, pana am plecat eu vineri, nu era asa ceva. Iar…