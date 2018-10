Tăriceanu: România trebuie să arate întreaga disponibilitate de a lucra cu Comisia de la Veneţia - un element-cheie Romania trebuie sa arate intreaga disponibilitate de a lucra cu Comisia de la Venetia, astfel incat acele preocupari, ingrijorari pe care unii dintre cetatenii romani sau anumite institutii le exprima sa fie clarificate, a declarat marti seara presedintele Senatului si liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu.



"Am discutat si cu colegii mei, si cu colegii din coalitie, si cu ministrul. Romania traieste intr-un ansamblu de relatii la nivel european, Comisia de la Venetia este un element-cheie. Romania trebuie sa arate intreaga disponibilitate de a lucra cu Comisia de la Venetia, astfel…

Sursa articol: agerpres.ro

