Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca Romania nu este in situatia iesirii din Uniunea Europeana nici ca urmare a unor solicitari din partea unor politicieni europeni si nici din aceea a unor oameni "seriosi si cu pondere" din Romania.



"Timmermans a spus si el, si cred ca si Juncker, dar Tiemmermans, de vreo doua, trei ori, ca intre Romania si, de exemplu, tari care se considera ca au avut excese sau au incalcat principiile statului de drept nu poate fi facuta nicio comparatie. Romania nu este in aceasta situatie. Nu este in situatia iesirii din Uniunea Europeana…