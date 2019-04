Tăriceanu, ridicare imunitate. Solicitarea DNA, pe ordinea de zi a Senatului Potrivit site-ului Senatului, pe ordinea de zi a sedintei Comisiei juridice se afla si scrisoarea PICCJ prin care solicita formularea cererii de efectuare a urmaririi penale fata de Calin Popescu-Tariceanu. Biroul permanent al Senatului a stabilit pentru 2 aprilie termenul final acordat Comisiei juridice pentru acest raport, insa Comisia juridica a suspendat din lipsa de cvorum, in ultimele saptamani, consecutiv, doua sedinte in care era de asteptat sa fie dezbatuta pentru raport solicitarea DNA. Incepand din luna decembrie a anului trecut, Biroul permanent a decis in mai multe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

