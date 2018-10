Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca pe președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care vrea sa fie desemnat candidat comun PSD-ALDE la prezidențiale, „l-a apucat dragul” de Klaus Iohannis. Social-democratul transmite ca ”PSD nu poate fi șantajat”. „Merg…

- "Dispozitiile legii acum sunt destul de clare, este vorba de cum te raportezi la o procedura vadit abuziva care, formal, indeplineste conditiile legale pentru ca ministrul Justitiei are acest atribut, dar, vedeti, scopul in care si le exercita este unul exact contrar celui in care a fost construita…

- La ieșirea de la intalnirea cu președintele Klaus Iohannis, președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anunțat inființarea unei Comisii de Adevar și Reconciliere și a cerut un „ministru independent politic la Justiție”.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti intr-o emisiune TV, ca nu ar refuza ideea propunerii unui pact pe justitie, semnat de toate partidele din Romania, daca seful statului Klaus Iohannis i-ar propune acest lucru, miercuri, la Cotroceni, insa "depinde ce punem in...

- Papa Francisc va lua serios in considerare posibilitatea unei vizite fara precedent in Coreea de Nord, dar numai in anumite conditii, a anuntat un oficial al Vaticanului, scrie Reuters.Citește și: SURSE - Calin Popescu Tariceanu amenința cu ruperea coaliției: Dragnea merge pe gheața subțire…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti, referindu-se la sesizarea Curtii Constitutionale pe tema constituirii completurilor de cinci judecatori, ca premierul Viorica Dancila nici nu stie ce a semnat, ea fiind "bagata in toata povestea asta" de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu.…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, in cadrul unei intalniri a Consiliului de Securitate ONU, ca autoritațile din China au incercat sa interfereze in alegerile generale din Statele Unite din luna noiembrie. In replica, Administratia de la Beijing a respins "aceste acuzatii lipsite…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca protestatarii care au participat la actiunea din 10 august nu aveau revendicari concrete, ba mai mult, ”cei mai multi venisera asa, ca la un fel de spectacol monden”. Tariceanu a spus ca isi pune numeroase intrebari cu privire la actiunea…