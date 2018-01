Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia considera ca Romania trebuie sa tina cont de avertismentul CE Opozitia considera ca România trebuie sa tina cont de avertismentul Comisiei Europene, privind regândirea modificarilor din justitie. Riscam sanctiuni economice, dar si de natura politica din partea Uniunii…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Presedintii celor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, se declara ingrijorati de "modul incorect in care a fost informata Comisia Europeana in ceea ce priveste transparenta dezbaterilor pe tema justitiei din Romania". Dupa ce Comisia Europeana a avertizat…

- Un mesaj fara echivoc al Comisiei Europene atrage atentia guvernarii de la Bucuresti cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justitiei si anticoruptie. Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse in privinta legilor justitiei. ”Urmarim cu ingrijorare evolutiile…

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Eurodeputata Norica Nicolai anunța ca va face o interpelare scrisa pentru președintele CE, Jean Claude Juncker.Potrivit…

- "Romania risca sanctiuni economice din partea UE", considera PNL Sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor. Foto: Agerpres. Opozitia considera ca România trebuie sa tina cont de avertismentul Comisiei Europene, avertisment emis miercuri, 24 ianuarie. …

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. ‘Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa…

- O declarație comuna a liderilor Comisiei Europene atrage atenția guvernarii de la București cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justiției și anticorupție. ”Urmarim cu îngrijorare evoluțiile recente din România. Independența sistemului judiciar românesc…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a apreciat, luni seara, la Antena 3, ca oficialii straini ar trebui sa fie mai rezervati cand critica ceea ce se intampla in Romania. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se intampla pentru ca ei vor merge atat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se întâmpla…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, sosește marți la București, insotit de reprezentantii a peste 30 de companii japoneze. Sosirea lui Shinzo Abe vine intr-un moment cum nu se poate mai nefericit. Premierul Romaniei, Mihai Tudose, și-a dat demisia in cursul serii anterioare, iar Guvernul urmeaza sa fie…

- Opoziția, prin vocea liderului PNL Ludovic Orban, ii cere premierului Mihai Tudose sa initieze procedura de demitere a lui Carmen Dan din functia de ministru al Internelor. ”Ii solicitam premierului Tudose sa nu mai planga in studiourile unor televiziuni prietene care nu-i pun nicio intrebare incomoda…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3 ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3 ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro.”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de…

- Ambasada Germaniei la Bucuresti a precizat, vineri, intr-un raspuns la solicitarea News.ro , ca nu a primit de la Ministerul roman al Afacerilor Externe traducerea legilor justitiei, dar ca in cadrul ambasadei lucreaza ”numerosi diplomati cu cunostinte de limba romana, care au fost in masura sa efectueze…

- Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca le-a comunicat premierului, presedintelui Senatului si ministrului de Externe pozitia sa privind mutarea ambasadei romane din Israel la Ierusalim, el apreciind ca MAE trebuie sa „ia in serios lucrul asta”. Dragnea…

- Comisarul european Corina Crețu s-a aratat șocata de faptul ca a fost jignita grav, marți, în timpul unei dezbateri ce a avut loc în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București, cu atât mai mult cu cât ”autorul” este un tânar. ”A…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata seara, in urma unei intalniri avute cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca una dintre problemele discutate a fost legata de atacurile asupra politistilor, el spunand ca lucrurile sunt scapate de sub control si ca in niciun stat nu poti sari cu sabia…

- Premierul a revenit sambata dupa-amiaza la Bucuresti, dupa vizita la Belgrad, unde a participat la reuniunea cvadrilaterala Romania - Bulgaria - Serbia - Grecia, si a mers la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).La iesirea de la MAI, premierul a spus ca a discutat cu ministrul Carmen Dan…

- Cristian Tudor Popescu compara actuala clasa politica de la București cu cea care l-a fortat pe Regele Mihai sa paraseasca Romania, acum 70 de ani.Invitat la "Jurnalul de Seara", jurnalistul i-a asemanat pe actualii presedinti ai celor doua Camere din Parlament, cu Gheorghe Gheorghiu-Dej si…

- Consiliul European a adoptat marti decizia care sanctioneaza faptul ca "Romania nu a actionat in fapt pentru a corecta abaterea semnificativa" de la deficitul bugetar structural, potrivit unui comunicat emis de Consiliu. De asemenea, forul european a emis o noua recomandare, la cererea Comisiei…

- PSD seamana in aceste zile mai degraba cu o secta sinucigasa decat cu un partid politic. Adunarea de la Baile Herculane si declaratia in care conducerea partidului acuza "Statul Paralel si Ilegitim" are, in opinia mea, legatura cu zona psihiatriei si nu cu cea a comunicarii publice intr-un sistem democratic.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avut in aceasta saptamana o intrevedere cu ambasadorul Olandei la București, Stella Ronner-Grubacic, principala tema fiind recentul raport al Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV). Potrivit unui comunicat al MJ, în…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Goteborg, in Suedia, ca nu crede ca Mecanismul de Colaborare si Verificare (MCV) al Comisiei Europene nu va mai fi aplicat Romaniei de anul viitor si i-a criticat pe oficialii de la Bucuresti care sustin acest lucru, spunand ca afiseaza un optimism nepotrivit.…

- Potrivit punctului de vedere al ministrului delegat, transmis Mediafax, prin intermediul biroului sau de presa, evaluarea Agentiei Europene a Medicamentului privind relocarea de la Londra intr-un alt oras european, pe care a trimis-o Comisiei Europene, reprezinta o evaluare paralela cu cea a Comisiei…

- Alina Gorghiu a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare și verificare în domeniul justiției și luptei împotriva corupției (MCV). Potrivit raportului MCV publicat…

- Florin Iordache a vorbit în emisiunea „100 de minute”, de la Antena 3, despre raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare și verificare în domeniul justiției și luptei împotriva corupției (MCV). România a facut progrese în privinta…

- Comisarul european Mariya Gabriel viziteaza Romania Comisarul european responsabil pentru economia si societatea digitale, Mariya Gabriel, viziteaza România luni si marti, informeaza Reprezentanta în România a Comisiei Europene. În prima zi a vizitei, oficial…

- Vicepres. CE, avertisment de deviere a Romaniei de la unele tinte bugetare Vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis. Foto: youtube.com. România a deviat, în ultimii câtiva ani, de la obiectivele bugetare pe termen mediu si este acum singurul stat membru al Uniunii…