- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul retrocedarilor, in care era acuzat de marturie mincinoasa. Tariceanu a fost acuzat de procurorii DNA ca a mintit in declaratiile date ca martor in dosarul retrocedarii…

- Celor de la Societatea Timișoara li s-a cerut din diferite direcții retragerea premiului „Speranța” acordat procurorului Augustin Lazar, președintele Senatului,Calin Popescu Tariceanu, declarand duminica in urbea de pe Bega ca se simte dezamagit de gestul Societații Timișoara de a-i acorda…

- Cererea DNA care il vizeaza pe Calin Popescu Tariceanu nu va fi votata, in perioada urmatoare, in comisia juridica. Presedintele Senatului a afirmat ca nu a participat la nicio discutie privind parcursul din Senat al solicitarii DNA, in cazul sau, "pentru a nu se putea invoca vreo interventie" a sa.…

- Presedintele Senatului si al formatiunii ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, afirma, miercuri, ca sefa Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, ar trebui sa predea locul din fruntea ICCJ "cuiva care traieste si gandeste ca in secolul 21"....

- Presedintele Senatului si al formatiunii ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, afirma, miercuri, ca sefa Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, ar trebui sa predea locul din fruntea ICCJ "cuiva care traieste si gandeste ca in secolul 21". Tariceanu a criticat intr-o postare pe…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat, luni, bugetele Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ fara sa fie aduse modificari, potrivit Agerpres. Astfel, bugetul ICCJ este in suma de 150.130.000…