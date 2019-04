Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca bucuria sa ca a fost achitat este umbrita de faptul ca stie ca foarte multi alti oameni care au fost sau sunt in aceeasi situatie cu el nu si-au incheiat inca procesele.

- Președintele Senatului a reacționat imediat dupa achitare, la Antena 3. Calin Popescu Tariceanu declara, la Antena 3: "O astfel de decizie nu are decat sa ma bucure, dar bucuria mea e parțiala. (...) Presiunea publica i-a afectat pe toți cei din jurul meu. In același timp, am vazut cum s-au…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, are o prima reactie la decizia ICCJ prin care a fost achitat definitiv in dosarul care i-a fost deschis la DNA Brasov."Bucuria mea este partiala. Dupa lucrurile prin care am trecut din 2015 pana in prezent, care i-au afectat pe toti cei din…

- ”Cred ca orice persoana de buna credința ințelege ca putem discuta orice subiect care ține de interesul cetațenilor și sa normalizam orice relația care, la un moment dat, a capatat anumite accente polemice, chiar tensionate. Aș vorbi despre o normalizare a relațiilor, nu despre o intețire sau impacari.…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, afirma ca protestul pentru autostrazi, #ȘIEU, este unul justificat, in condițiile in care nu au fost construite șosele moderne. ”Daca ești ministru si nu te duci pe santier sa verifici stadiul lucrarilor, sa-i biciuiesti putin pe aia, nu se face nimic”, spune…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a reiterat, joi seara, la Antena 3, intentia de-a candida la alegerile prezidentiale din toamna acetui an. El spune ca PSD ar trebui sa renunte la orgolii si sa faca un “calcul la rece” in privinta candidaturii sale. The post „Liberalul” Tariceanu se vrea…

- Presedintele Senatului si liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi seara ca PSD-ALDE are majoritatea parlamentara necesara pentru a trece bugetul de stat si alte proiecte legislative sau ordonante. "Veti vedea ca avem majoritatea necesara pentru a trece si bugetul si alte proiecte de legi…

- ​ Vicepreședintele PSD Doina Pana a afirmat ca ar putea exista discuții, în ședința de duminica a Comitetului Executiv al partidului, despre posibila candidatura a liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, la alegerile prezidențiale, potrivit Mediafax.„Da, este posibil sa fie. Noi avem…