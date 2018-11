Stiri pe aceeasi tema

- DNA a cerut Parlamentului avizarea urmaririi penale impotriva președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la 10 ani de cand era prim-ministru, pentru ca ar fi semnat doua acte adiționale privind Microsoft. „Nici nu știam și nici nu știu, pentru ca, pana in acest moment, nu am primit nicio astfel…

- DNA cere Parlamentului avizarea urmaririi penale impotriva presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la 10 ani de cand era prim ministru, pentru ca ar fi semnat doua acte aditionale privind Microsoft, infromeaza Antena3.roCalin Popescu Tariceanu este acuzat de luarea unei presupuse mite in valoare…

- ”In legatura cu informațiile vehiculate in mass-media, doresc sa fac urmatoarele precizari: Pana la aceasta ora, nu am primit nici o comunicare oficiala, referitoare la inceperea urmaririi penale intr-un dosar al DNA; In legatura cu informațiile vehiculate de presa, referitoare la presupuse…

- Calin Popescu Tariceanu face o serie de precizari dupa ce s-a aflat ca DNA a trimis la Senat o cerere de incuviintare a urmaririi penale pe numele sau. Presedintele Senatului ar fi acuzat ca a luat mita in afacerea licentelor Microsoft."Am vazut informatiile care s-au vehiculat in ultimele…

- Liderul ALDE si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, la Antena 3, in emisiunea lui Mihai Gadea, ca avem de-a face, in prezent, cu o criza politica asemanatoare cu cea din momentul revocarii Laurei Codruta Kovesi. "Deja e o criza, suntem intr-o criza. [...] Eu cred…

- Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege, inițiat de președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, pentru declasificarea hotararii CSAT 17/2005 privind combaterea corupției, transmite Mediafax.Propunerea legislativa privind declasificarea unor…

- Dezvaluiri bomba in dosarul lui Calin Popescu Tariceanu. In casa actualului presedinte al Senatului au fost plantate microfoane, iar timp de șapte ani, acesta a fost urmarit pas cu pas de DNA, informeaza Antena3„A fost interceptat in toate conversațiile. Asta arata o urmarire acerba. In ciuda…

- Calin Popescu-Tariceanu, presedinte al Senatului si unul dintre liderii care considera ca trebuie sa existe un control mai strict al servciilor, are printre principalele obiective ale acestei sesiuni infiintarea Autoritatii Independente de Interceptare a Comunicatiilor, institutie care ar fi scoasa…