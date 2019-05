Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca va solicita infiintarea unei subcomisii de ancheta pentru cercetarea abuzurilor Securitatii si a complicilor ei, fie in cadrul Comisiei juridice a Senatului, fie in cadrul Comisiei pentru cercetarea

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca va solicita infiintarea unei subcomisii de ancheta pentru cercetarea abuzurilor Securitatii si a complicilor ei, fie in cadrul Comisiei juridice a Senatului, fie in cadrul Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Senat. "Asadar,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, la marșul Demnitații de la Brasov, ca iși dorește ca in Romania „sa reușim ca fiii securiștilor noștri sa nu devina securiștii fiilor noștri!” Liderul ALDE a precizat ca „am credința ca pentru a intreprinde ceva concret și bun,…

- Aproximativ șase mii de persoane s-au strans, duminica, la Brașov, la mitingul ALDE. Liderii ALDE au organizat și un marș impotriva abuzurilor. La eveniment au participat: Norica Nicolai, Renate Weber, Daniel Chițoiu, Varujan Vosganian, Andrei Gerea, Toma Petcu, Gratiela Gavrilescu…

- ”E un adevar” ”Am credința ca pentru a intreprinde ceva concret și bun, pentru a repara o nedreptate, trebuie in primul rand sa stam de vorba cu victimele acelei nedreptați. In cele trei decenii scurse la la revolta, in afara aniversarilor, nu prea a stat nimeni de vorba cu voi. Dar…

- Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, la Brașov, unde are loc un marș ALDE, ca va solicita formarea unei comisii de ancheta, pornind de la dezvaluirile referitoare la activitatea lui Augustin Lazar din perioada comunista. „Știu ca sunteți satui de atatea promisiuni și eu nu va fac…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, transmite un mesaj de ziua regalitații și arata ca in aceasta perioada realizeaza ca politicienii s-au obișnuit prea mult sa se bata cu vorbe, chiar și cu pumnii, mai puțin in idei. Citește și: CNSAS a gasit dovada ca Traian Basescu a fost colaborator…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, l-a primit, miercuri, pe Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, aflat in vizita de prezentare, intalnirea prilejuind abordarea unor aspecte referitoare la Brexit si la cooperarea bilaterala in domeniul…