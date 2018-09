Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin-Popescu Tariceanu, a propus joi o modificare legislativa prin care muncitorii straini care sunt adusi in Romania sa fie platiti cu salariul minim, sa nu existe obligativitatea de a primi salariul mediu brut pe economie. El a precizat ca aceasta masura si alocarea unui contingent…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, la finalul ședinței de joi a Biroului Politic Central al ALDE, ca partidul are in vedere depunerea unui proiect prin care muncitorii straini care vin in Romania sa incaseze salariul minim, in loc de salariului mediu pe economie."Azi venim cu…

- Anunț important facut de liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu dupa ședința ALDE.Fostul premier a precizat ca in cadrul ședinței s-a decis modificarea legislației privind salarizarea municitorilor straini care ajung in Romania. "Modificarea legislativa pe care dorim sa o facem…

- Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania propune adoptarea unui salariu minim orar și nu lunar, ceea ce ar corespunde realitații unei economii marcate de variații ale cererilor de pe piața interna și internaționala, se arata intr-un mesaj transmis luni de reprezentanții AOAR. Reacția organizației…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat intr-un interviu acordat DC News ca daca 20% dintre functionarii din administratia centrala ar pleca, “n-ar simti nimeni”, sugerand ca foarte multi dintre functionari nu au niciun rol in administratie. El a mai zis ca salariul minim pe economie ar…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat intr-un interviu acordat DC News ca daca 20% dintre functionarii din administratia centrala ar pleca, ‘“n-ar simti nimeni”, sugerand ca foarte multi dintre functionari nu au niciun rol in administratie. El a mai zis ca salariul minim pe economie…

- Mitul salariilor extraordinare din Timiș este demontat de un nou studiu de specialitate, e adevarat, aici este mult mai bine, exista slujbe destule și un salariu platit angajaților, dar banii duși acasa la final de luna nu sunt deloc extraordinar de mulți. Peste o treime, mai precis 37,99%,…

- Aproximativ 46% dintre angajatii din Romania sunt platiti cu salariul minim pe economie, iar cei care castiga peste 700 de euro reprezinta doar 16% din total, se arata intr-un studiu de specialitate. Studiul privind dinamica pieţei muncii la nivelul principalelor industrii angajatoare a fost realizat…