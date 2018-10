Tăriceanu: Proiectul privind declasificarea unor documente va intra în plen săptămâna viitoare "Nu va intra la plen, pentru ca raportor era prevazut sa fie si Comisia de aparare si Comisia de administratie. Astazi, la Comisia juridica, domnul deputat Draghici a venit cu o serie de amendamente care au fost incluse la Comisia juridica, dar nu au fost discutate la celelalte doua comisii. S-a hotarat ca si celelalte doua comisii sa aiba timpul necesar pentru ca domnul deputat Draghici sa prezinte amendamentele si sa se poata, asa cum s-a hotarat, sa se faca un raport comun al celor trei comisii. Deci in aceasta saptamana nu va putea sa intre la plen, o sa intre saptamana viitoare", a precizat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

