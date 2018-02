Stiri pe aceeasi tema

- "Activitatea DNA este una eficace, iar procurorul sef, Laura Codruta Kovesi, lucreaza in cadrul legii". Declaratia a fost facuta la RFI de procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, care-i critica pe „inculpatii cu resurse” care „isi incearca ultima sansa”. Reamintim ca ministrul Justitiei ar urma…

- Activitatea DNA este una eficace, iar procurorul sef, Laura Codruta Kovesi, lucreaza în cadrul legii. Declaratia a fost facuta la RFI România de procurorul general al României, Augustin Lazar, care-i critica pe &"inculpatii cu

- Marele moment al anului se apropie. Joi, 22 februarie, la ora 18:00, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va sustine o conferinta de presa in care va prezenta concluziile raportului care vizeaza activitatea sefei Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. In contextul ultimelor inregistrari…

- Scandalul din jurul DNA Ploiesti si perchezitia ratata in timpul careia mascatii au intrat in forta in casa unor profesori batrani, bruscandu-i ca pe niste infractori provoaca controale de anvergura la DNA, DIICOT si parchetele Curtilor de Apel. Verificarile au fost dispuse de procurorul general al…

- Scandalul din Justitie aduce neintelegeri mari si in PSD. Unul dintre liderii social democratilor da de pamant pur si simplu cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Codrin Stefanescu spune ca Toader nu va cere revocarea sefului DNA, Laura Codruta Kovesi si a ironizat intalnirea dintre titularul de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat, marți, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care incearca sa acapareze toate institutiile statului. La finalul audierilor, Tariceanu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, urmeaza sa fie audiat marti, dupa sedinta de plen comun a Camerei Deputatilor si Senatului, la Comisia parlamentara pentru controlul SRI. Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu.…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, declara faptul ca Vlad Cosma a fost martor cu identitate protejata in dosarele DNA și s-a dus benevol de mai multe ori la sediul DNA Ploiești. In replica, Vlad Cosma prezinta un schimb de mesaje cu procurorul Negulescu in care arata ca a refuzat sa fie…

- Administratia Prezidentiala anunta o declaratie de presa de la 20.15, fara a anunta subiectul anuntului facut de Klaus Iohannis. Surse anunta ca declaratia presedintelui are legatura cu ultimele evenimente din justitie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, in contextul declaratiilor facute de sefa DNA, ca Laura Codruta Kovesi nu vede "barna din ochiul ei, ci cauta defecte in ochii altora", precizand ca nu se face nicio presiune asupra DNA. "Am vazut cateva extrase in presa din discursul doamnei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi, referitor la conferinta sustinuta de procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca aceasta „nu vede barna din ochiul ei, dar cauta sa gaseasca defectele in ochii altora”

- Calin Popescu Tariceanu a comentat declarațiile facute de șeful DNA. Președintele Senatului a spus ca Laura Codruța Kovesi refuza sa accepte ca instituția pe care o conduce are probleme și din aceasta cauza vorbește despre presiuni asupra justiției. Tariceanu a mai spus și ca este nevoie de acțiuni…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri seara, ca atacul din ultima perioada asupra justitiei nu este unul intamplator si vizeaza "ingenuncherea statului roman, umilirea societatii".

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a afirmat, miercuri, ca nu are cunostinta despre vreun raport al ministrului Justitiei cu privire la activitatea DNA, precizand ca nu a avut nicio discutie cu Tudorel Toader pe aceasta tema. "Nu stiu despre ce raport este…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca, dupa aparitia inregistrarilor in care procurorii DNA Ploiesti erau acuzati ca au falsificat probe, nu a avut nicio discutie cu presedintele Romaniei sau cu ministrul Justitiei.

- Procurorul general Augustin Lazar reactioneaza dupa scandalul in care este implicata DNA si vorbeste despre o campanie impotriva institutiilor justitiei, desfasurare de persoane cu probleme penale. Lazar aminteste ca rapoartele MCV nu critica functionarea sistemului judiciar, ci piedicile puse luptei…

- Dragnea, despre demiterea Codruței Kovesi: Tudorel Toader este unul din cei mai indreptatiti si informati oameni din Romania in acest moment pentru a lua o decizie argumentata, a spus miercuri președintele PSD, la sediul partidului. Dragnea nu a dorit sa comenteze daca el considera ca șefa DNA mai trebuie…

- Ape tulburi in peisajul justiției din Romania! Reprezentantii societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Romeu Chelariu si Victor Alistar, solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii care ar fi implicati in posibila trucare a anchetelor penale in cazul DNA…

- Scandalul nu e doar la Ploiesti, ci la nivel national, spune Cozmin Gusa despre ”razboiul” momentului din DNA. Consultantul politic susține ca in interceptari este un limbaj de infractori si l-a criticat pe seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, ale carui declaratii nu l-au convins. Gusa a mai adaugat ca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si Florian Coldea, fost prim adjunct al sefului SRI, nu s-au prezentat pentru audieri la Comisia parlamentara de ancheta privind prezidentialele din 2009 pentru ca au incercat "sa se protejeze".…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca nu a fost surprins de declarațiile procurorului Miahiela Moraru Iorga, facute duminica la Antena 3. „Este o incercare eșuata de lovitura de stat: s-a incercat aducerea la putere prin forța a anumitor persoane. Mi se pare foarte grav. Parlamentul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut luni, ca dezvaluirile facute de procurorul Mihaela Iorga Moraru a aratat ca Romania este „condusa cu dosare penale”, afirmand ca blocarea unui candidat la functia de prim ministru este o dovada elocventa ca statul paralel functioneaza.…

- Scandalul fabricarii de probe din cadrul DNA Ploiești ia amploare. Dupa ce a aparut informația ca Laura Codruța Kovesi, șefa instituției, ar fi avut cunoștința de aceste fapte, mai multe voci din spațiul public au cerut demisia procurorului-șef.

- Fostul premier, Victor Ponta, a pus in perspectiva problema falsificarii probelor la DNA Ploiești, Dupa ce intreg scandalul a ieșit la iveala, fostul lider al Partidului Social Democrat a subliniat faptul ca speranțele sale sunt minime in ceea ce privește o acțiune dreapta care sa fie luata de autoritațile…

- Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a declarat duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a chemat-o si a intrebat-o daca nu poate urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier. La scurt timp dupa ce aceste acuzații, Laura Codruța Kovesi…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi. Intrebat daca Tudorel Toader ...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca, in cadrul dezbaterii de miercuri din Parlamentul European cu privire la modificarea legilor Justitiei din Romania, a asistat la "un concurs de epitete si atacuri aruncate'' de catre europarlamentari romani, reprezentanti ai partidelor din…

- Calin Popescu Tariceanu, intr-o postare pe Facebook, critica modul in care politicienii din opoziției au prezentat reforma justiției in plenul Parlamentului European. Șeful Senatului ii acuza pe aceștia ca au exportat un conflict politic intern și ca au facut mult rau Romaniei. Președintele ALDE mai…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, trimis in judecata pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, sustine ca statul de drept din Romania este asediat de statul paralel si ca o ducem mai prost decat in anii '90, din acest punct de vedere. "Statul de drept din Romania…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Bruxelles ca independenta justitiei ramane intangibila si a sustinut ca se implica foarte mult in privinta legilor justitiei si este optimist legat de parcursul final al acestora. Acesta a mai precizat ca avem o problema majora cu legile justitiei si cu codurile…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se intalni cu oficiali europeni si a discuta in detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (in declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde rostite de Juncker, care este un prieten…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat, intr-un interviu pentru Agerpres, ca procurorii DNA iși fac treaba, indiferent de presiuni, ca desi au fost probleme cu unii procurori DNA, dar impotriva carora s-au luat masurile de rigoare. Kovesi a mai accentuat ca instituția pe care o conduce…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze."Lucrez…

- Avand in vedere aspectele semnalate de mass-media cu privire la conduita procurorului Bucurica Radu George din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oravita, precum si plangerile inregistrate la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in cursul lunii ianuarie 2018, Biroul de informare…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi seara, ca are anumite "nedumeriri" referitoare la scrisoarea comuna a celor sapte misiuni diplomatice în România si ca aceasta ar putea fi "rezultatul unei insuficiente cunoasteri" asupra continutului legilor…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu le raspunde ambasadorilor îngrijorați de situația din justiția de la noi. ”Am citit, am anumite nedumeriri. Ma bucur ca ambasadorii statelor UE sunt preocupați de evoluțiile din România. Îmi dau seama ca exista 2 ipoteze…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor Justitiei vizeaza patru aspecte importante, dar ca, in conditiile presiunii mediatice, schimbarile efectuate reprezinta "un minim necesar". "Va pot spune ca nu sunt multumit. Am spus si la Senat…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, Florin Casuneanu, a declarat luni ca amendamentele la legislatia privind Justitia sunt "chiar absurde" si pot avea consecinte ''directe si grave'' asupra cetatenilor. "Va dati seama, marturia mincinoasa este incriminata in forma actuala…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, la finalul sedintei Biroului Permanent, ca senatorii pot depune amendamente la legile justitiei pana luni la ora 09:00, urmand ca raportul comisiei sa fie depus marti dimineata.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, la finalul sedintei Biroului Permanent, ca senatorii pot depune amendamente la legile justitiei pana luni la ora 09:00, urmand ca raportul comisiei sa fie depus marti dimineata, scrie Mediafax.„Am stabilit ca termene de depunere a ...

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut și ca „deputatul mitraliera”, a declarat la Digi24 ca, printre altele, prin modificarea legilor Justiției, PSD, ALDE și UDMR vor sa elimine „ororile” facute de Inspecția Judiciara. Deputatul mai spune ca procurorul general nu a ințeles nimic și ca daca legea…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut si ca „deputatul mitraliera” sau „deputatul AKM“, a declarat la Digi24, ca dupa ce vor fi adoptate noile legi ale Justitiei, procurorul general va putea fi acuzat de abuz in serviciu pentru ca noile prevederi precizeaza ca magistratii nu mai au voie sa comenteze…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, le-a transmis duminica un mesaj protestatarilor in care i-a rugat ca, in afara de informatiile pe care le preiau de pe retelele de socializare, sa faca un efort sa citeasca proiectul de modificare a legilor justitiei. "Pentru cei care protesteaza,…

- Procurorul general al României, Augustin Lazar, a declarat joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, ca modificarea legilor Justiției ''va bulversa justiția româna", iar ''dorința de a pune sub control acest domeniu este mai puternica

- In acest moment, dezbaterile au fost blocate, deputatii USR ocupand zona din fata salii de plen, unde se afla tribuna. Presedintele de sedinta, deputatul PSD Gabriel Vlase, a solicitat inchiderea microfonului si consultari cu liderii de grupuri parlamentare. USR a criticat faptul…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, nu au dreptul sa vorbeasca in numele intregului Parlament, a precizat liderul Uniunii Salvați Romania, Dan Barna, dupa poziția comuna exprimata de președinții celor doua Camere ale Legislativului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au raspuns Departamentului de Stat al SUA, care s-a aratat ingrijorat de modificarile aduse de Parlamentul Romaniei Legilor Justitiei. "Dorim sa subliniem ca, in orice discutie cu partenerii…

- Dupa toate dezbaterile din spațiul public din ultimele trei luni, cu privire la o eventuala modificare a procedurii de numire a procurorilor de rang inalt, comisia speciala pentru legile justiției a luat vineri, 24 noiembrie, o decizie surprinzatoare: nu se mai schimba nimic la articolul 54 din legea…