- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a inaintat judecatorilor de la Curtea Suprema o solicitare prin care contesta mandatul de supravegherea tehnica din dosar. Ar fi vorba despre mandatul de interceptare emis in dosarul Microsoft, despre care a vorbit fostul ofiter SRI Daniel Dragomir.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti, ca a depus o contestatie cu privire la ”ilegalitatea ascultarilor telefonice” in ceea ce-l priveste, in dosarul Microsoft. El afirma ca ”aceasta practica a ascultarii telefoanelor a devenit endemica” in Romania, avand o amploare mai…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca au existat discutii in contradictoriu cu reprezentantii PNL in cadrul sedintei Birourilor reunite ale celor doua Camere, pe tema sesizarii Comisiei de la Venetia cu privire la modificarea legilor Justitiei. Citește și: Mutare…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, marti, ca nu este in favoarea pensiilor speciale, dar exista anumite categorii care au in mod justificat o pensie speciala, adaugand ca trebuie sa primeze sistemul de contributivitate. „Exista anumite categorii care, dupa parerea…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a comentat, luni seara, la Romania TV, zvonul potrivit caruia președintele Klaus Iohannis nu și-ar mai dori al doilea mandat la Cotroceni și ca ar urma sa ocupe funcția de șef al Consiliului European, la sfarșitul anului viitor. Politicianul a vorbit și…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca vrea sa organizeze, pe 27 martie, o sedinta solemna a celor doua Camere ale Parlamentului pentru a marca 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a scris sambata, pe pagina sa de Facebook, ca pentru presedintele Klaus Iohannis, DNA „este pe plus” atata timp cat procentul condamnarilor il depaseste pe cel al abuzurilor, in contextul unor precizari privind vizita lui Frans Timmermans la Bucuresti.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, intr-un comunicat de presa dupa intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Ministerul Justitiei a „finalizat si adoptat“ un proiect de lege privind de modificare a Codului Penal si a Codului de Procedura Penala,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, s-a referit marti, in cadrul audierii sale la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, la dosarul "Microsoft" si cel in care este acuzat de marturie mincinoasa, formuland o serie de intrebari privind activitatea SRI in cadrul acestora, a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca pana in urma cu doi ani rolul Parlamentului, ca institutie de control asupra altor institutii, a fost "extrem de palid exercitat". Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului. …

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, in contextul declaratiilor facute de sefa DNA, ca Laura Codruta Kovesi nu vede "barna din ochiul ei, ci cauta defecte in ochii altora", precizand ca nu se face nicio presiune asupra...

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a criticat nemultumirile artistilor si ale altor categorii de liber-profesionisti. Presedintele Senatului a explicat ca daca functionarii publici vor sa castige mai mult decat o fac in sistemul public, atunci ar trebui sa migreze spre sistemul privat. In acelasi…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus sambata ca Darius Valcov, consilier de stat al premierului Viorica Dancila, condamnat joi de instanta suprema la opt ani de inchisoare cu executare, are, pana la condamnarea definitiva, "aceleasi drepturi ca oricare alt cetatean", transmite News.ro.

- Presedintele Senatului despre revocarea sefei DNA: Toader nu m-a informat Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privința…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca nu are suficiente date pentru a spune daca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa demisioneze, dar sub nicio forma decizia aceasta nu este in Parlament. El mai spune ca prescrierea faptelor din dosarul Microsoft…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), pentru ca incep sa apara din ce in ce mai multe lucruri.”Se pare ca acolo sunt lucruri mult mai grave decat banuiam noi”, a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, vorbeste din nou despre statul paralel, intr-un mesaj postat duminica pe Facebook, in care explica "elementele esentiale ale statului de drept" si sustine ca Romania este sub asediul sistemului paralel de putere, relateaza News.ro. El mai spune ca primeste…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spera ca alegerile prezidentiale din 2019, cursa in care nu s-a decis daca se va inscrie, sa fie decise doar de electorat. Intrebat miercuri la Romania TV daca va fi contracandidatul presedintelui Iohannis in 2019, Tariceanu a raspuns: "Nu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat marti ca fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, fondatorul Initiativei civice Romania 3.0, nu a tradat secrete de securitate nationala prin ceea ce a spus in public, ci a atras atentia asupra "exceselor" si "abuzurilor de putere"…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a tinut un discurs in cadrul unui eveniment organizat de fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, in care a vorbit despre "tentaculele statului paralel" si a declarat ca europarlamentari romani si functionari romani din Comisia Europeana au dezinformat membrii…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a participat la un eveniment organizat de fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, privitor la acțiunile ”statului paralel” in Romania. Tariceanu susține ca ceea ce vedem in aceste zile, mai ales razboiul dintre Guvern și SPP, este doar varful icebergului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca nu stia ca Radu Oprea, propus ministru pentru Mediul de Afaceri, este trimis in judecata, dar ca aproape nu exista om politic fara un dosar pe cap si trebuie sa functioneze prezumtia de nevinovatie

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut."Cu profund regret si tristete am aflat vestea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are „o hiba majora – suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte” si ca

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca a avut o intalnire cu Liviu Dragnea, care l-a informat despre discutiile din Comitetul Executiv National al PSD, seful ALDE facand un apel la social-democrati sa se concentreze pe agenda cetateanului.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cel care a inițiat proiectul de modificare a Codurilor Penale, a declarat într-o intervenție telefonica în exclusivitate la Realitatea TV ca noile amendamente depuse de PSD sunt în dezbatere și ca

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a declarat, în aceasta seara, la Antena 3, ca vor urma alte documente care probeaza faptul ca DNA și SRI au înființat echipe mixte care au lucrat în dosare penale în așa fel încât sa strânga cât mai multe informații…

- Dupa ce a declarat ca a existat un mandat de ascultare/urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar deschis in 2013 si din care s-a disjuns ulterior cauza Microsoft, fostul colonel SRI Daniel Dragomir iese la rampa, marți,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca in privinta unei decizii referitoare la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim trebuie facuta o analiza la nivelul Ministerului de Externe, subiectul urmand sa fie discutat si in coalitia de guvernare."Trebuie facuta…

- Document bomba, despre zeci de demnitari care ar fi fost interceptați de procurorii DNA în baza mai multor mandate, care au fost emise de Curtea Suprema. Printre aceștia se numara și șeful Senatului, Calin Popescu Tariceaniu. Locotenent-colonelul în rezerva Daniel Dragomir a declarat…

- "Dupa 11 ani de la “biletelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu si ii apreciez pozitia curajoasa, constanta si argumentata in favoarea reinstaurarii democratiei si impotriva abuzurilor pe care le comit in Romania, reprezentatii puterii oculte a serviciilor secrete si a justitiei de tip “camp…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, l-a atacat dur pe seful statului, ca reactie în scandalulu lansat de fostul ofiter SRI Daniel D4ragomir, referitor la presupuse interceptari a 80 de politicieni, principalul vizat fiind chiar Tariceanu.

- Document bomba, despre zeci de demnitari care ar fi fost interceptați de procurorii DNA in baza mai multor mandate, care au fost emise de Curtea Suprema. Printre aceștia se numara și șeful Senatului, Calin Popescu Tariceaniu, care a reacționat virulent, spunand ca nu a fost informat de aceste interceptari.…

- "Cate lucruri sunt normale in societatea romaneasca? La cate dezvaluiri au ieșit și la cate stenograme am vazut despre ce s-a intamplat in anii trecuți... poate avem timp mai mult sa discutam anul viitor despre acest subiect", a zis Liviu Dragnea. Intr-o conferința de presa, fostul ofițer…

- "Nici nu știam ca sunt pe aceasta lista. A fost legala aceasta interceptare? Daca da, vreau sa știu pentru ce motiv s-a intamplat. Eu, fiind un om cu bun simț, nu am sarit niciodata dincolo de litera legii", a zis Ecaterina Andronescu la Antena 3. Intr-o conferința de presa, fostul ofițer…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut joi ca, in opinia sa, nu are sens convocarea unei sesiuni extraordinare in luna ianuarie pentru a transpune in legislatia romaneasca Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie.