- Liderii coalitiei PSD-ALDE s-au reunit, vineri, la Parlament pentru a discuta despre rectificarea bugetara pe acest an, situatia in cazul Fondului Suveran de Investitii si proiectia bugetului pe 2019. Sedinta se desfasoara in biroul liderului PSD Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor. Presedintele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a avut cuvinte de apreciere la adresa liderului grupului ALDE, Guy Verhofstadt, pentru ca acesta a ridicat in Parlamentul European o problema de fond legata de functionarea statului de drept, "un lucru care nu se regaseste in nicio alta tara democratica…

- Statul de drept din Romania, in dezbaterea Parlamentului European. Premierul Viorica Dancila a primit critici dure, miercuri, pe tema reformei din justitie, iar Comisia Europeana, prin vocea prim-vicepresedintelui Frans Timmermans, a transmis ca nu va ezita sa ia decizii dure in privinta tarii nostre,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca dezbaterea privind Romania din Parlamentul European este una cu mare miza politica, iar Romania a cazut la mijloc intr-un razboi politic și intr-o campanie electorala a actualilor europarlamentari de la Bruxelles.”Sigur ca nu e nicio…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, dupa intalnirea de marți cu liderii grupului ALDE european de la Bruxelles, ca aceștia sunt superficial informați cand vine vorba de Romania, ca citesc "știrile pe un telefon" și nu cunosc in amanunțime situația din țara noastra, scrie Mediafax."Tocmai…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, a fost invitat la Comisia pentru politica externa a Senatului pentru a da explicații privind declarațiile de dupa scrisoarea lui Giuliani , dar și in legatura cu activitatea sa ca sef al reprezentantei diplomatice…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat, marti, ca scrisoarea lui Rudolph Giuliani este bine-venita, sustinand ca sunt "rauvoitori" cei care incearca sa puna acest demers "in cheia unui lobby". "Cei rauvoitori incearca sa puna scrisoarea lui Rudolph Giuliani in cheia…

