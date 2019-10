Tăriceanu, primele contre cu Pro România: I-a apucat dorul de PSD "Cu Pro Romania colaboram ca sa-l sustinem pe Diaconu. Avem un proiect comun cu Diaconu, fara indoiala, nu impartasim aceeasi viziune legata de formarea viitorului guvern, ca vad ca Pro Romania vrea o formula care sa includa din nou PSD-ul si noi abia ne-am despartit de PSD, ne ajunge, daca pe ei i-a cuprins dorul, in fine, nemaivorbind de faptul ca nu cred ca Iohannis va mai incredinta mandatul de formare a unui guvern catre o formula in care PSD-ul sa aiba rolul principal", a declarat Calin Popescu-Tariceanu intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul ALDE Sibiu. La conferinta au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, la Sibiu, ca experiența lui ar putea fi utila in funcția de premier, dupa alegerile prezidențiale. „Sa știți ca pana ma retrag din politica, nu spun ca nu ma interseaza”, a mai spus liderul ALDE, potrivit Mediafax.Președintele…

- Dupa ce Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca ALDE nu va intentiona sa intre intr-o formula de guvernare viitoare, Alex Coita a reacționat, in direct, la Antena 3. "E puțin paradoxal pentru ca daca ne aducem bine aminte, domnul Tariceanu impreuna cu mulți dintre colegii domniei sale au plecat…

- "In urma discutiilor pe care le-am avut deja si sigur a discutiei pe care o vom avea maine in Biroul politic executiv, cel mai probabil ALDE nu va intentiona sub nicio forma sa intre intr-o forma de guvernare viitoare, pana la alegerile din 2020. Intr-o proportie zdrobitoare, parlamentarii nu doresc…

- De departe cea mai spectaculoasa intrare in cursa electorala pentru presedintie a avut-o Kelemen Hunor: pe trotineta. Este un mod de a se face vizibil, dar si o luare in raspar a competitiei pentru fotoliul de la Cotroceni. Este bine spus „fotoliu” pentru ca oaspetele invitat sa locuiasca la Controceni…

- "In conditiile in care candidatura mea nu mai avea sustinerea necesara pentru a fi una de succes, am decis sa il sustinem pe Mircea Diaconu. Mircea Diaconu, cu profilul pe care si l-a construit deja, de independent, poate sa faca ceea ce niciun presedinte de pana acum al Romaniei nu a facut - adica…

- „Diaconu a ințeles ca președintele trebuie sa fie al tuturor romanilor, ca președintele trebuie sa fie glasul unei parți largi a cetațenilor. Il cunosc din tinerețe. Știu cand s-a lansat. Erau doi actori tineri foarte apreciați, Mircea Diaconu și Dan Nuțu. A evoluat foarte mult. A invațat cum funcționeaza…

- Calin Popescu Tariceanu i-a transmis, miercuri seara, o scrisoare și premierului Viorica Dancila, în care îi ca toate manevrele pe care le face sunt „încercari disperate de salvare personala și de a prelungi agonia Guvernului pe care îl conduceți”, relateaza Mediafax.Tariceanu…

- Tocaciu se numara printre liderii ALDE din tara, care au cerut insistent ca Tariceanu sa candideze la alegerile prezidentiale. Intrebat daca regreta ca liderul ALDE nu candideaza la alegerile prezidentiale, Tocaciu a declarat: 'Sincer, eu mi-as fi dorit ca dansul sa candideze. Iesim la lupta fara…