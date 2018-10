Tăriceanu, președinție UE. Chirieac: Nu vom obține nimic! "Romania nu este pregatita sa preia presedintia Uniunii Europene. Fiecare stat, atunci cand a detinut presedintia UE, a incercat sa obtina ceva pentru sine. Daca ar exista un mecanism posibil, eu as incerca sa amanam acest moment vreo trei ani. In momentul in care iti exerciti presedintia, in cele sase luni, ar fi cazul sa iti rezolvi si tu niste probleme: apartenenta la spatiul Schengen, cu totul (...) Puteai sa ceri o magistrala de transport, o mai mare usurinta de a cheltui fondurile europene, care acum sunt ingropate in birocratie", a spus Bogdan Chirieac in emisiunea Se intampla acum,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, despre afirmatia lui Calin Popescu Tariceanu ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia rotativa a Consiliului UE, ca nu a citit tot ce a scris liderul Senatului, dar ca stie de la prim-ministru ca Guvernul este „foarte pregatit”.

- „Da, am vazut ce a spus domnul Tariceanu, dar referirea dansului era legata de dezbinarea care exista in societate, de dezbinarea dintre partidele politice, nicidecum din punct de vedere organizatoric, logistic, sau al programului pentru preluarea presedintiei rotative”, a afirmat premierul. Viorica…

- In conditiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE, considera presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, subliniind ca acordul propus de ALDE partidelor parlamentare este "unul dintre ultimele trenuri" in ceea ce priveste gestionarea…

- Acordul pe justitie propus de ALDE este un apel la responsabilitate si reprezinta poate ultimul „tren” in ceea ce priveste exercitarea cu succes a presedintiei Romaniei a Consiliului Uniunii Europene, sustine liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Presedintele ALDE mai atrage atentia ca Romania este…

- "Multi au spus ca solicitarea ALDE de a gasi un consens ar echivala cu un pas in spate in efortul de a stopa abuzurile. Nimic mai fals. Inainte de toate, faptul ca astazi oficialii europeni incep sa admita ca in Romania exista o grava problema reprezentata de protocoale, faptul ca astazi se vorbeste…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi, ca, in conditiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE. In opinia lui, cine crede ca liderii europeni vor fi intelegatori in an electoral se inseala.

- Fostul sef al statului, Traian Basescu, a declarat, vineri la Neptun, ca este sceptic in privinta presedintiei Consiliului UE, pe care o va prelua Romania de la 1 ianuarie 2019, pentru ca Guvernul va trebui sa rezolve probleme importante, precum Brexit sau bugetul Uniunii Europene.

- In timp ce liderul PSD, Liviu Dragnea, inca vorbește despre suspendarea Președintelui Klaus Iohannis, Calin Popescu Tariceanu, conducatorul ALDE, al doilea partid al coaliției majoritare de guvernare, evita sa dea un raspuns cert in acest context invocand faptul ca pentru demararea unei astfel de…