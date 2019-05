Tăriceanu: Președintele s-a hazardat Calin Popescu Tariceanu a fost intrebat la Romania TV ce inseamna pentru Klaus Iohannis un eșec la referendum. ”Este de presupus ca un eșec al președintelui il va dezarma in poziționarea sa foarte agresiva din ultima perioada, fața de Guvern, de exemplu și fața de majoritate. Ce ar insemna pentru noi succesul referendumului? Ce a insemnat și succesul referendumului facut de Basescu, cu niște ani in urma, cu acea imbecilitate, ca nu am cum sa o numesc altfel, de reducere a numarului parlamentarilor, mergand pe argumentația ca vor fi cheltuieli mai puține. Democrația, in viziunea mea și… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

