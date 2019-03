Stiri pe aceeasi tema

- "Presedintele a ales ca metoda de a face politica prin sicanarea Guvernului si prin incercari de a bloca permanent activitatea acestuia", a afirmat, vineri, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca ataca bugetul pe 2019, al "rusinii nationale",…

- Digi RCS-RDS, Orange, Vodafone, Telekom, principalii operatori în telecomunicatii din Romania, au primit o veste uriasa, care le da sperante. Aceasta stire ar trebui sa le bucure toti abonatii.

- "Fiecare are dreptate in felul lui. Marile orase din Romania, dupa cum stiti, multe dintre ele au venituri consistente la buget, unele dintre ele termina exercitiul bugetar cu excedente si acest lucru e regretabil, ca banii se pierd. Acest lucru se datoreaza in buna parte faptului ca forta de munca…

- RCS-RDS-DIGI, Orange, Vodafone, Telekom, adica toti operatorii de telefonie mobila din Romania si granzii din telecomunicatii, au aflat de la ANCOM data la care vor putea lansa primele retele 5G.

- RCS&RDS anunta ca, de la 1 martie, va majora pretul pentru anumite servicii. Compania precizeaza ca a luat aceasta decizie pentru a reactiona la cresterea continua a costurilor pe care le suporta. "Digi | RCS & RDS a investit si continua sa investeasca in calitatea serviciilor pe care le ofera.…

- Operatorii telecom majori din piata s-au unit pentru prima oara impotriva unei decizii guvernamentale care ar putea afecta inclusiv implementarea 5G in Romania, sa incetineasca evolutia tehnologica si sa duca la scumpiri. Orange, Vodafone, Telekom, UPC...

- Acest punct de vedere reprezinta pozitia companiilor Orange, Vodafone si Telekom - reunite in AOMR, a companiilor RCS&RDS si UPC Romania, precum si a celor peste 65 de firme reunite in cadrul Asociatiei pentru Comunicatii Electronice din Romania (ACER). "Modificarile propuse introduc si…

- Mai mult, Tariceanu a declarat despre președintele Romaniei ca a tunat și fulgerat in timpul declarației de presa, facuta miercuri. "Am vazut ca, intr-adevar, tuna și fulgera la adresa Coaliției și la adresa Guvernului. Cred ca facea și o confuzie, din ce am auzit. Pentru ca, ieri, Ministrul…