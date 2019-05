"Premierul va ramane in functie si dupa alegerile europarlamentare. Schimbarea prim-ministrului se poate face in urma unei motiuni de cenzura. Opozitia trebuie sa aiba aceasta posibilitate, sa depuna o motiune de cenzura. Motiunea de cenzura va esua. Doamna prim-ministru va ramane in continuare pe pozitie, numai ca doamna prim-ministru are o problema - pe care nu stiu cum doreste sa o rezolve sau, ma rog, ne-a spus cum doreste sa o rezolve, dar nu vad care este, practic, solutia -, si anume, cea a remanierii guvernamentale. Parerea mea si a lui Liviu Dragnea - avem oarece experienta amandoi,…