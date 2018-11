Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu s-a intalnit, duminica, la Marele Premiu de Formula 1 care are loc in Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, cu fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, a scris presedintele Senatului, pe Facebook.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a postat pe Facebook fotografii cu fostul Rege al Spaniei Juan Carlos si cu fostul mare fotbalist francez Zinedine Zidane. Tariceanu a fost prezent in weekend la Marele Premiu de la Abu Dhabi. Marti, liderul ALDE va fi in fata Comisiei Juridice din Senat pentru…

- Un accident de-a dreptul inspaimantator s-a petrecut in Marele Premiu de la Abu Dhabi, ultima cursa din acest sezon de Formula 1. Intr-unul dintre primele viraje ale cursei, monopostul germanului Nico Hulkenberg, pilot la Renault, a intrat in acroșaj cu cel al francezului Romain Grosjean, concurentul…

- Cvintuplul campion mondial de Formula 1, britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), va pleca duminica din pole position pe circuitul de la Yas Marina (5, 554 km), in cadrul Marelui Premiu al Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), ultima cursa a sezonului 2018 de Formula 1. Foto: (c) SRDJAN SUKI / EPA Deja…

- RCS-RDS, unul dintre cele mai importante companii telecom de pe piata a anuntat lansarea primului post de televiziune care va transmite semnal in rezolute 4K. Acesta se numeste chiar Digi 4K si va fi dedicat pentru inceput transmisiunilor sportive live in rezolutie inalta, precum competitii europene…

- Sezonul 2018 al Formulei 1 se va incheia duminica cu Marele Premiu din Abu Dhabi, insa acesta nu are practic nicio miza reala dupa ce Lewis Hamilton și-a adjudecat prematur titlul mondial, iar Mercedes a cucerit trofeul alocat constructorilor la finalul cursei precedente din Mexic. In acest context,…

- Laura Cisse, mama a doi copii, crede ca o fotografie realizata in urma cu 10 ani, in care apare una din fiicele ei, a „prevazut” faptul ca va mai avea un copil. In fotografia realizata in urma cu un deceniu apare prima fiica a femeii, Ayesha, pe atunci in varsta de 5 ani. In spatele ei, poate fi vazuta…

- In timp ce pentru Liviu Dragnea sfarșitul de saptamana nu a fost unul ușor din cauza acuzațiilor grave din interiorul partidului, copreședintele coaliției de guvernare, Calin Popescu Tariceanu a avut un weekend relaxant. Președintele Senatului a asistat la Marele Premiu de Formula 1 al Italiei, la…