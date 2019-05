Tăriceanu: Politici unitare referitoare la producerea de medicamente şi echipamente medicale "Este vorba de promovarea unei politici unitare in ceea ce priveste producerea de medicamente si de echipamente medicale pentru sectorul sanatatii, in asa fel incat sa reducem costurile si sa nu existe dublu standard, adica medicamente mai bune in anumite tari, medicamente mai putin bune, cu efecte terapeutice mai slabe, in tarile noastre. Dupa parerea mea, reducerea costurilor pentru medicamente si echipamente medicale va fi avantajul cetatenilor romani, dar si in avantajul cetatenilor europeni", a spus liderul ALDE, la Romania Tv.



Tariceanu a mentionat si trei propuneri privind sistemul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a votat, miercuri, la CEx-ul PSD, pentru retragerea sprijinului acordat ministrului Tudorel Toader, iar dupa ședința, prim-ministrul a ieșit la declarații ca sa il critice. Dancila a spus despre Toader ca ”a greșit cand a spus ca va face anumite lucruri și nu le-a facut”.…

- Sefi de stat si de guvern, lideri ai partidelor de opozitie din Partidul Popular European (PPE), presedintii Consiliului European, Comisiei Europene si Parlamentului European, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker si Antonio Tajani, au fost invitati sa participe la Summit-ul PPE care va avea loc la Sibiu…

- Senatorul american Bernie Sanders, candidat la investitura democrata pentru alegerile prezidentiale din 2020, a inaintat din nou in legislativ proiectul sau ce prevede o vasta reforma in sistemul de sanatate, prin introducerea asigurarii medicale universale, transmite AFP. Proiectul legislativ, care…

- Casa Județeana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Buzau anunța ca a fost eleborat Ordinul Ministrului Sanatații și al Președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate potrivit caruia contractele cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se prelungesc pana la jumatatea…

- Proiectul de lege a fost initiat de Guvern si adoptat de Camera Deputatilor, ca for decizional, in data de 6 februarie. Actul normativ reglementeaza accesul la dosarul electronic de sanatate al pacientului, conform deciziei Curtii Constitutionale nr. 498/2018. Potrivit prevederilor, unitatile…

- Președintele PDM Vlad Plahotniuc a discutat, miercuri, cu angajații Spitalului Clinic Republican "Timofei Mosneaga" din Capitala despre reformele in domeniul sanatații, despre imbunatațirea managementului in medicina, dar și despre problemele pe care le intalnesc

- O hotarare de guvern in acest sens a fost adoptata ieri, in aceeași zi in care sindicatele au anunțat programul de proteste planificat pentru perioada urmatoare. Una dintre principalele revendicari ale sindicatelor din Sanatate a fost rezolvata ieri in mod favorabil, prin adoptarea unei hotarari de…

- "Cat tupeu de mahala poate avea Firea! S-a cocotat pe scandalul primarilor cu bugetele locale, in conditiile in care Primaria Capitalei are cel mai mare buget din tara si in doi ani nu a facut nimic pentru Bucuresti. Trebuie sa ai mult tupeu si sa fii Firea, sa vii dupa doi ani de mandat, in conditiile…