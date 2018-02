Tariceanu: Pana la condamnarea definitiva, Darius Valcov are aceleasi drepturi ca oricare alt cetatean

Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu sustine ca Darius Valcov are aceleasi drepturi ca orice cetatean pana la o condamnare definitiva. Prima reactie a lui Liviu Dragnea, dupa condamnarea lui Darius Valcov la 8 ani de inchisoare: "Trebuie omorat, astazi! Impuscat" "Pana la condamnarea definitiva,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Sinaia, ca Romania are in acest moment cea mai excesiva reglementare privind abuzul in serviciu, el pledand pentru o solutie de echilibru in acest caz. "Eu cred intr-o solutie de echilibru (...). Eu cred ca noi suntem…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Sinaia, referindu-se la oportunitatea mentinerii lui Darius Valcov in aparatul guvernamental, ca, pana la o decizie definitiva a instantei, acesta are aceleasi drepturi ca orice cetatean. "Pana la condamnarea definitiva, domnul…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit in cadrul unei conferinte de presa despre cazul lui Darius Valcov si pastrarea acestuia in functia de consilier al premierului. Tariceanu sustine ca Valcov are aceleasi drepturi ca orice cetatean pana la o condamnare definitiva."Pana la condamnarea…

- Intrebat la Palatul Parlamentului cum comenteaza faptul ca Darius Valcov, angajat la Guvern, a fost condamnat la inchisoare, Liviu Dragnea a raspuns ironic: „Trebuie omorat azi, acum. Impuscat”. “E o condamnare in prima instanta. Nu sunt jurist, nu sunt avocat, imi este foarte greu sa comentez o astfel…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, vineri, ca in cadrul dezbaterii legilor justitiei din Parlamentul European a asistat la un concurs de epitete si atacuri din partea unor europarlamentari romani impotriva adversarilor politici, dar si la o campanie de fake-news.

- Traian Basescu, despre condamnarea lui Darius Valcov. Fostul președinte i-a transmis liderului PSD, Liviu Dragnea, ca menținerea lui Darius Valcov in aparatul premierului nu este posibila, chiar daca sentința prin care a fost condamnat la opt ani de inchisoare nu este una definitiva. „Daddy, e groasa…

- Consilierul premierului Viorica Dancila și creierul din spatele programului de guvernare, Darius Valcov, a fost codamnat la 8 ani de inchisoare cu executare, in prima instanța.Președintele PSD, Liviu Dragnea, principalul susținator al lui Valcov a avut o reacție ironica, cand a fost intrebat…

- 'Nu sunt mandatat sa ofer niciun fel de comentariu in privinta acestui subiect. Daca Guvernul Romaniei va avea ceva de spus, cu siguranta o va face si va anuntam', a declarat Nelu Barbu, intrebat de jurnalisti daca are vreun mesaj din partea premierului Viorica Dancila referitor la situatia consilierului…

- Decizia instantei in cazul lui Darius Valcov, unul dintre cei care, dupa cum se stie, au participat la elaborarea programului de guvernare, nu avea cum sa fie trecuta cu vederea in randul PSD-ului. O prima reactie in randul taberei social-democrate – una exprimata pe un ton categoric – odata ce s-a…

- ”Suntem socati de aceasta pedeapsa pe care o vad ca pe o pedeapsa politica”, a declarat, joi, secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, dupa anunțul privind condamnarea in prima instanța a lui Darius Valcov, ”eminența cenușie” a PSD, care a elaborat Programul de Guvernare al coaliției PSD-ALDE.…

- Apar primele reacții in PSD dupa condamnarea lui Darius Valcov, consilier al priemierului Viorica Dancila, la 8 ani de inchisoare. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu a criticat dur maniera in care s-a luat decizia.

- "Lunar, impreuna cu cei doi presedinti, domnul Liviu Dragnea si domnul Calin Popescu Tariceanu, vom avea o evaluare a activitatii fiecarui ministru in parte. (...) Pe fiecare minister vom face aceste analize. (...) In functie de termene, de implementarea masurilor din programul de guvernare, vom…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat vineri, pentru Agerpres, ca a renuntat la Serviciul de Protecție și Paza. Miercuri, la inceputul sedintei de guvern, premierul Viorica Dancila anunta ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. In aceeasi zi, vicepremierul Paul Stanescu sustinea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat vineri, pentru Agerpres, ca a renuntat la SPP. In sedinta de Guvern de miercuri, premierul Viorica Dancila anuntase ca ea si membrii Cabinetului ei au renuntat la protectia asigurata de SPP.

- Conflictul cu ofițerii Serviciului de Protecție și Paza e departe de a se fi incheiat. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat vineri, pentru Agerpres, ca a renuntat la serviciile celor din SPP. Asta dupa ce premierul Viorica Dancila anunțase in ședința de Guvern ca toți membrii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat vineri, pentru AGERPRES, ca a renuntat la SPP. Miercuri, la inceputul sedintei de guvern, premierul Viorica Dancila anunta ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. In aceeasi zi, vicepremierul Paul Stanescu sustinea…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a arenunțat la Serviciul de Protecție și Paza. Decizia a venit dupa ce premierul Viorica Dancila și miniștrii au renunțat la protecția ofițerilor SPP.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, aceasta decizie venind dupa ce premierul Viorica Dancila si ministrii au renuntat la protectia ofiterilor SPP.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne, si nu a sefului statului. "SPP se afla sub conducerea presedintelui tarii. Daca in cadrul serviciilor de informatii Parlamentul are un rol, intrucat controleaza…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Darius Vâlcov, numit consilier de stat în aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, este "foarte competent" si spera ca acesta sa îsi poata aduce contributia în Cabinetul Dancila. Întrebat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Darius Valcov, numit consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, este "foarte competent" si spera ca acesta sa isi poata aduce contributia in Cabinetul Dancila.Intrebat despre cooptarea lui Valcov in echipa…

- Darius Valcov nu detine o functie de conducere in partid iar experienta lui economico-financiara este foarte buna pentru Romania, a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, referindu-se la respectarea criteriilor de integritate din PSD. "Darius…

- Decizia privind numirea lui Darius Valcov in functia de consilier guvernamental apartine premierului Viorica Dancila, apreciaza deputatul PSD Mihai Tudose. Intrebat de jurnalisti la Parlament cum comenteaza numirea lui Valcov in pozitia de consilier de stat in aparatul propriu de lucru…

- Darius-Bogdan Valcov has been appointed state adviser in the Prime Minister's working apparatus, through a decision belonging to PM Viorica Dancila, published in the Official Journal on Tuesday.In the same day, i.e. Tuesday, Ioan Stefan Groza has been appointed secretary of state with the…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a apreciat, marti, ca Romania este „sub asaltul” „statului paralel", al celor care „au ajuns sa fie corpuți de putere” si ca ALDE, partidul pe care il conduce, a purtat in ultimii ani o batalie continua cu „statul paralel".

- Parlamentarii PSD si ALDE, ministrii actuali, dar si cei propusi pentru a face parte din viitorul Cabinet s-au reunit duminica, in sedinta.Sedinta, care are loc la Palatul Parlamentului, este condusa de presedintii PSD, Liviu Dragnea, si ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, alaturi de premierul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat vineri ca va discuta cu presedintele Comisie Europene, Jean-Claude Juncker, in intalnirile directe pe care le vor avea, la fel cum va discuta si seful statului.

- Potrivit unor surse citate de Antena3, fostul vicepremier Sevil Shhaideh ar urma sa fie numita in functia de secretar general al guvernului. Astfel, Shhaideh ar urma sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta administrativa. Aceleasi surse au precizat ca Sevil Shhaideh lucreaza in…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, considera oportuna cooptarea UDMR la guvernare, dar spune ca respecta optiunea reprezentantilor Uniunii care s-au pronuntat deja în acest sens. El a adaugat ca asteapta totusi concluziile care vor rezulta din discutiile pe care…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, considera oportuna cooptarea UDMR la guvernare, dar spune ca respecta optiunea reprezentantilor Uniunii care s-au pronuntat deja în acest sens. El a adaugat ca asteapta totusi concluziile care vor rezulta din discutiile pe care…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, considera oportuna cooptarea UDMR la guvernare, dar spune ca respecta optiunea reprezentantilor Uniunii care s au pronuntat deja in acest sens. El a adaugat ca asteapta totusi concluziile care vor rezulta din discutiile pe care le va avea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, considera oportuna cooptarea UDMR la guvernare, dar spune ca respecta optiunea reprezentantilor Uniunii care s-au pronuntat deja in acest sens. El a adaugat ca asteapta totusi concluziile care vor rezulta din discutiile pe care le va…

- Președintele nu a fost foarte fericit cu propunerea coaliției majoritare, dar a pus mai presus interesul stabilitații Romaniei. Aceleași surse au mai afirmat ca președintele l-ar fi dorit in funcția de premier pe Mihai Fifor, cel care are o imagine buna in ochii partenerilor americani, și pe care…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are „o hiba majora – suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte” si ca o eventuala revizuire a Legii fundamentale trebuie sa aiba „suportul” tuturor fortelor politice. „Pana sa ajungem la…

- Procurorii DNA au cerut pedepse cu inchisoarea orientate spre maxim pentru fostul ministru de Finante, Darius Valcov, precum si pentru ceilalti patru inculpati in dosarul tablourilor fostului demnitar, pe care procurorii il acuza ca le-ar fi procurat in scopul spalarii banilor obtinuti prin trafic de…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, la Romania TV, ca are tot respectul pentru Regele Mihai si considera ca statul roman a onorat statutul acestuia de fost sef de stat, dar Romania este republica, iar Casa Regala este o fundatie. Tudose a explicat ca nu are nicio obiectie pentru ca Fundatia…

- Președintele Senatului lanseaza acuzații vehemente la adresa șefului statului. Calin Popescu Tariceanu susține ca președintele Iohannis patroneaza statul paralel și este o marioneta folosita de sistemul represiv din Romania.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat joi ca in Parlament trebuie "reprimate" orice derapaje de limbaj si de la comportamentul civilizat din partea tuturor.Intrebat daca va discuta conducerea Senatului despre limbajul neadecvat folosit de senatorul Liviu Brailoiu vizavi…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor Justitiei vizeaza patru aspecte importante, dar ca, in conditiile presiunii mediatice, schimbarile efectuate reprezinta "un minim necesar". Mai exact, acesta a declarat ca si-ar fi dorit ”o reforma mai ampla,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a comentat, luni, ideea președintelui executiv al PSD, Nicolae Badalau, privind un referendum care sa ia in calcul schimbarea formei de guvernamant cu monarhia constitutionala, precizand ca ”merita o dezbatere cat mai ampla la nivelul societatii”. Președintele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, in cadrul sedintei solemne a Parlamentului pentru comemorarea regelui Mihai, ca fostul monarh Astazi se afla pentru a treia oara in Parlamentul Romaniei si a spus ca, de aceasta data, nu va mai parasi Parlamentul, ci va ramane pentru…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, le-a transmis duminica un mesaj protestatarilor in care i-a rugat ca, in afara de informațiile pe care le preiau de pe rețelele de socializare, sa faca un efort sa citeasca proiectul de modificare a legilor justiției. "Pentru cei care…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca punctul de vedere exprimat alaturi de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, fata de declaratia Departamentului de Stat al SUA a fost destinat in principal romanilor.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, pe Facebook, un mesaj video de Ziua Nationala, in care spune ca traim o perioada in care drepturile si libertatile cetatenilor sunt amenintate, o perioada in care se pare ca romanii nu-si pot decide singuri viitorul. El isi exprima speranta…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, neaga faptul ca la nivelul coaliției de guvernare s-ar fi purtat discuții despre suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a negat ca suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis ar fi pe agenda…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, "iși face treaba cu brio", iar "deranjul" pe care l-a provocat pachetul de legi din domeniul Justiției ar trebui sa ii puna pe ganduri pe romani. "Calitatea profesionala…

- ”Am discutat si am hotarat impreuna cu omologul meu de la Camera Deputatilor, dl. Liviu Dragnea, sa propunem aceasta initiativa legislativa ca un gest de respect fata de rolul pe care Casa Regala a Romaniei l-a avut in decursul istoriei. Va rog sa fiti de acord cu derularea acestui proiect in procedura…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca, pana la o decizie a instanței, orice persoana care este chemata in fața instituțiilor de ancheta este nevinovata. El facea referire la președintele PSD, Liviu Dragnea, care a fost acuzat astazi de DNA de abuz in serviciu, constituirea unui grup…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a precizat, luni, ca initiativa depusa de el impreuna cu Liviu Dragnea privind statutul Casei Regale nu prevede nivelul cheltuielilor, bugetul urmand sa fie aprobat anual de Guvern, dar a spus ca nu vor fi costuri mari. Calin Popescu Tariceanu a precizat,…