Tăriceanu: Observ o zbatere disperată a Vioricăi Dăncilă de a se salva de la înec. Trebuie să vină în faţa Parlamentului "Observ de cateva zile o zbatere disperata a d-nei Dancila in incercarea de a se salva de la inec. A ajuns sa promita cam tuturor parlamentarilor ALDE chiar portofolii ministeriale, doar - doar ii va convinge sa i se alature. Si, cum n-a reusit, acum a scos pe 'taraba', tot pentru colegii mei, inclusiv functia de presedinte al Senatului, pe care am anuntat ca o voi elibera la inceputul sesiunii parlamentare de toamna. A facut-o chiar fara sa-si consulte colegii de partid care aspira in mod natural la preluarea acestei demnitati importante, in conditiile in care partidul domniei sale are o majoritate.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

