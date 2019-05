Tăriceanu: Oameni cu mentalitate de procurori comunişti au ajuns în posturi-cheie din Justiţie ''Lipsa mecanismelor de control si echilibru a institutiilor democratice a facut sa apara aceste derapaje grave si datorita faptului ca in posturi-cheie din justitie au ajuns oameni care au aceasta mentalitate de procurori comunisti, de calai, formata in perioada dictaturii comuniste (...) Atunci cand ai un procuror ca Lazar, cand ai un procuror ca Kovesi, care isi exprima frustarile prin deciziile pe care le iau de anchetare a unora si ale altora, ceea ce a aparut in ultima saptamana este halucinant. Sa dai pe mana (...) unor nepregatiti, unor oameni cu probleme psihice destinul altora, uite… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca, din cauza lipsei unor mecanisme "de control si echilibru" au aparut in posturi-cheie din Justitie persoane nepregatite si "cu mentalitate de procurori comunisti". ''Lipsa mecanismelor de control si echilibru a institutiilor democratice…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, sâmbata, un atac la adresa fostului procuror-șef DNA, Laura Codruța Kovesi, spunând ca „atunci când arestezi pentru ca ai frustrari ai niște probleme psihice”, transmite Mediafax.„Problemele psihice ale acestei…

- Procurorul Marius Iacob, care a demisionat din functia de procuror-sef adjunct al DNA, isi va desfasura activitatea, incepand cu data de 1 iulie, in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a decis, joi, Consiliul Superior al Magistraturii., transmite Agerpres. Pe…

- Europarlamentarul roman Cristian Preda a lansat un atac dur la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. Aflat la dezbaterea despre statul de drept din Parlamentul European, Cristian Preda a susținut ca guvernarea PSD-ALDE face presiuni pe magistrați pentru a-l salva pe Liviu Dragnea.Citește…

- "Nu am primit niciun raspuns de la presedintele Iohannis in cazul Lazar si subliniez faptul ca nu ma pot desprinde de calitatea de om politic, dar am scris scrisoarea in calitate de presedinte al Senatului. Eu am convingerea ca institutiile din Romania care reprezinta cetatenii si sigur ca cea mai…

- Procurorul Alfred Savu, audiat, astazi, la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, ar fi fost pus sub acuzare intr-un nou dosar, scrie presa.Citește și: Dan Andronic, anunț INCENDIAR dupa audierea lui Ion Cristoiu in dosarul lui Kovesi: Mai sunt filmulețe și fotografii, dar peste…

- Cei care au un rol important in Justitie trebuie sa respecte Constitutia, a declarat, sambata, presedintele Senatului, rugat sa comenteze aprecierile pozitive ale presedintelui Parlamentului European la adresa...

- „Este o exemplificare perfecta care ne vine de la Parlamentul European, care este foarte generos sa ne invete pe noi ca in Justitie nu trebuie sa intervina factorul politic si ne-a facut astazi o demonstratie perfecta cum intervine factorul politic in aceasta alegere”, a precizat Tariceanu la Palatul…