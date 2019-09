Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, i-a solicitat luni premierului Viorica Dancila sa nu propuna un nou comisar european din partea Romaniei pana dupa votul motiunii de cenzura pentru ca,...

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a criticat-o pe Viorica Dancila pentru propunerea facuta pentru functia de comisar european. De asemenea, presedintele liberal-democratilor a anuntat ca marti va fi depusa motiunea de cenzura.

- Deputatul USR Cristian Seidler a declarat ca Viorica Dancila, deși susține ca e neconflictuala, este total iresponsabila prin susținerea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european. El a precizat ca, în acest context, moțiunea de cenzura devine „un act de igiena”. „Iata…

- "Tot ceea ce s-a intamplat in ultimele zile - atat la votul din Parlamentul European, dar mai ales reactiile celor din tara - nu ma face sa am mai putina incredere sau apreciere pentru Rovana Plumb, dimpotriva. Rovana are, in continuare, sustinerea mea neconditionata. O cunosc de multi ani, am muncit…

- Presedintele Klaus Iohannis ii cere premierului Viorica Dancila sa retraga imediat candidatura Rovanei Plumb pentru portofoliul de comisar european pe Transporturi si sa vina cu o noua nominalizare, doar dupa acordul Președintelui Romaniei și cu avizul Parlamentului . "Respingerea candidaturii Rovanei…

- "Viorica Dancila trebuie sa isi asume responsabilitatea pentru aceasta nominalizare si sa isi dea demisia de urgenta'', scrie USR, pe Facebook, dupa ce Rovana Plumb a fost refuzata de comisia juridica a Parlamentului european din cauza problemelor de integritate. "PSD a vrut sa exporte coruptia in Europa…

- 'Respingerea candidaturii Rovanei Plumb este doar o execuție politica! Cu sprijin masiv și direct din partea europarlamentarilor romani din USR si PNL! Și Romania mai primește o lovitura naprasnica in rasetele și aplauzele lui Barna, Cioloș și Orban. Ca sa stiți ce ați votat!' a scris Codrin Ștefanescu…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan îi cere premierului Viorica Dancila sa renunțe la nominalizarea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european și sa desemneze o persoana competenta și integra pentru acest post. Turcan spune ca persistența cu care premierul susține o candidatura nepotrivita…