Tariceanu, o noua referire la posibila candidatura la prezidentiale

- "In ceea ce priveste candidatura la prezidentiale, am sa va dau un raspuns din ala care stiu ca va place, va innebuniti dupa el - nici nu confirm, dar nici nu infirm, urmeaza ca, dupa alegerile pentru Parlamentul European, asa cum am spus de nenumarate ori, sa facem o analiza interna si, sigur, si…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca o decizie privind candidatura sa la alegerile prezidentiale din toamna ar urma sa fie luata dupa scrutinul europarlamentar, in urma unei analize atat in interiorul formatiunii, cat si in cadrul coalitiei de guvernare. "In ceea ce priveste…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, le-a transmis duminica, membrilor ALDE Giurgiu, ca trebuie sa aiba ambiția sa ajunga cea mai puternica organizație politica din județ. PSD Giurgiu a fost, la cele mai recente alegeri, cea mai puternica organizație PSD din țara.„Toma Petcu (liderul ALDE…

- El a adaugat ca alegerile prezidentiale din acest an reprezinta "momentul in care trebuie sa eliberam Romania de aceasta capusa care se numeste Iohannis"."Vreau sa va asigur ca acest proiect pe care noi l-am inceput in 2016 va avea sorti de izbanda. Vom avea prima confruntare in 26 mai.…

- Cu o zi inainte ca mai-marii social-democrati sa se reuneasca in Comitetul Executiv pentru a discuta, intre altele, despre soarta ministrului Justitiei in Executiv, dar si despre o eventuala inlocuire din echipa guvernamentala a celor doua doamne ministru care candudeaza la europarlamentare, sefii PSD…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, ca este pregatit sa isi asume candidatura la Presedintie, adaugand ca o decizie in coalitia de guvernare va fi luata dupa alegerile pentru Parlamentul European si dupa o analiza a sondajelor de opinie. "Candidatura la Presedintie se va anunta oficial,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata la Ialomita ca in urma discutiilor cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a decis ca cele doua partide sa vina cu un candidat comun la alegerile prezidentiale.

- Fostul președinte Traian Basescu sustine ca nu crede ca trecerea lui Rarea Bogdan in fruntea listei de candidati pentru europarlamentare este o solutie pentru PNL. „Eu nu știu daca a trece din realizator de televiziune in capul unei liste la al doilea partid din Romania este o soluție. E totuși…