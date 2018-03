Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, sambata, ca pentru presedintele Klaus Iohannis, atat timp cat "procentul condamnarilor este mai ridicat decat cel al abuzurilor", Directia Nationala Anticoruptie este "pe plus".

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat sambata ca, dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, a vazut in spatiul public doua tipuri de iesiri: una in care politicienii au criticat tara - ceea ce i-a adus aminte de comunism - si una pe care ar numi-o de…

- Presedintele ALDE: Nu dorim interferarea politicului in justitie. Toader are responsabilitatea de a anunta ce crede de cuviinta Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu doreste interferarea politicului in justitie si de aceea a lasat ministrului Tudorel Toader…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, nu intelege atitudinea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la acuzatiile aduse DNA, in spatiul public, afirmand ca in calitate de sef de stat ar fi trebuit sa exprime macar anumite rezerve si sa nu „dea credit total” DNA.…

- Codrin Ștefanescu a avut un discurs furibund, in direct prin telefon, la Romania TV, la adresa președintelui Klaus Iohannis. Liderul PSD l-a atacat pe șeful țarii, in timp ce susținatorii social-democraților protesteaza vehement in fața Palatului Cotroceni.Citește și: Traian Basescu, sfat…

- Adrian Nastase anunța, intr-o postare pe blogul personal, ca va pleca pentru o saptamana in Cuba, alaturi de familie. Ocazie prin care lanseaza si un atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis. Fostul premier a fost ironic si cu privire la situatia politica atat din tara, cat si la dezbaterea din…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca secretarii de stat ai ALDE isi vor pastra functiile “dupa cum le-o fi norocul”, evaluarea lor nefiind incheiata inca si trebuie sa isi asume ca sunt numiti politic si, daca se impune, pleaca odata cu Guvernul.Citește și: Klaus…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne, si nu a sefului statului. "SPP se afla sub conducerea presedintelui tarii. Daca in cadrul serviciilor de informatii Parlamentul are un rol, intrucat controleaza…

- Calin Popescu-Tariceanu, Presedintele Senatului este de parere ca declarațiile facute de șeful statului, Klaus Iohannis, la ceremonia depunerii juramantului de spune de investitura de noul Guvern nu au decat „o pura valoare politica”.

- Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au transmis o scrisoare sefului statului Klaus Iohannis in care anunta programul audierilor de luni din comisii, solicitand presedintelui sa stabileasca o ora pentru ceremonia de investitura.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca, pe langa scrisoarea trimisa conducerii Comisiei Europene, comunicarea cu oficialii acestui for se va realiza si prin intalniri directe. Intrebat vineri, la Romania TV, despre o eventuala comunicare directa cu Comisia Europeana,…

- Reacțiile furibunde impotriva deciziei președintelui de a o numi pe soldațoaica lui Dragnea premier au justificare in cel mai bun caz doar in plan moral, susține jurnalista Andreea Pora, intr-un amplu editorial publicat pentru Revista 22, care critica mesajul transmis de Klaus Iohannis propriului…

- Viorel Badea, senator PNL ales in diaspora, l-a numit pe Klaus Iohannis „tradator“, intr-o postare pe Facebook, dupa ce seful statului a acceptat fara vreo urma de opozitie propunerea PSD pentru functia de prim-ministru, adica pe Viorica Dancila.

- Surse politice au precizat ca la intalnire nu participa liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, acesta fiind plecat. Intalnirea se desfasoara in contextul in care europarlamentarul Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Europarlamentarul…

- Premierul demisionar Mihai Tudose vrea sa ii inmaneze personal demisia sa presedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Prim-ministrul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria. Guvernul a informat luni seara ca adresa oficiala privind demisia…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, recunoaste ca PSD ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, în cazul în care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru propus de actuala majoritate parlamentara, scrie adevarul.ro "Mergem…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a facut un apel, pe pagina sa de Facebook, la presedintele Klaus Iohannis de a lua "o pozitie fara echivoc referitoare la influenta nefasta a sistemului paralel de putere asupra justitiei", afirmand ca "in orice stat democratic, presedintele ar lua atitudine".…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat la atacurile președintelui Klaus Iohannis la adresa președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Social-democratul a subliniat ca Iohannis „a ramas la aceeași teza ca toata…

- Atac virulent al presedintelui Klaus Iohannis la adresa liderilor politici. Klaus Iohannis a declarat în sedinta CSM ca politicienii cu probleme penale nu au ce cauta în fruntea statului pentru ca din interes personal vor fi dispusi mereu sa intevina asupra independentei justitiei.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine, intr-un interviu acordat Gandul si Mediafax, ca presedintele Klaus Iohannis doreste perpetuarea unui „sistem represiv” pentru a-si conserva pozitia si in viitor. „Dupa 2014 am observat ca a existat un moment – si cred ca acesta s-a consumat…

- Președintele Senatului lanseaza acuzații vehemente la adresa șefului statului. Calin Popescu Tariceanu susține ca președintele Iohannis patroneaza statul paralel și este o marioneta folosita de sistemul represiv din Romania.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a replicat dur dupa ce ambasadele au criticat modificarile legilor justitiei. Tariceanu spune ca ambasadele si cancelariile locale trebuie sa se informeze corect inainte sa critice schimbarile.Citeste si: Reacția lui Liviu Dragnea dupa ce bugetul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti, ca ca judecatorii au devenit dependenti de magistrati, dar si de politicienii din varful statului, nominalizandu-i pe presedintele Klaus Iohannis si fostul sef al statului, Traian Basescu.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca in arcul guvernamental și la nivelul majoritații parlamentare nu s-a discutat despre suspendarea președintelui Klaus Iohannis. „Nimeni n-a discutat in arcul guvernamental despre suspendarea președintelui”, a declarat Tariceanu. Totodata, acesta…

- Cu prilejul Zilei Constitutiei Romaniei, presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri un mesaj care ii vizeaza clar pe liderii coaliției aflate la guvernare, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, luni seara, noi critici la adresa sefului statului Klaus Iohannis, spunand ca a politizat Ziua Nationala, iar discursul pe care l-a avut de 1 Decembrie, la Cotroceni, a fost "menit sa imparta Romania in doua". "Inaintea zilei de 1 Decembrie,…

