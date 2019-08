Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a stat cuminte in spatele PSD, fara luari de pozitie transante indiferent de masurile luate de guvern, ALDE simte nevoia sa arate ca are un cuvant greu de spus in coalitie. Pentru prima oara dupa trei ani si jumatate nu este de acord cu rectificarea bugetara. A si reusit sa o amane si sa oblige…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat, miercuri, ca ALDE va avea o alianța politica cu Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta. El a afirmat ca alianța va fi a treia forța parlamentara, dupa PSD și PNL.„Discuții fructuoase in aceasta dimineata cu liderul Pro Romania, Victor Ponta : am hotarat…

- Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca ALDE va avea o alianta politica cu Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta. El a afirmat ca alianta va fi a treia forta parlamentara, dupa PSD si PNL, conform Mediafax.

- ”Ideea unei colaborari nu este rea. A fost infirmata de dl președinte Calin Popescu Tariceanu, dar niciodata sa nu spui niciodata in politica. Ma gandesc la Pro Romania care, in anumite condiții, eu știu, poate intrand la guvernare, ar putea susține candidatul PSD. Deocamdata, dl președinte Victor…