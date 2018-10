Stiri pe aceeasi tema

- ALDE ramane ferm și nu schimba niciun ministru de-al sau din echipa premierului Viorica Dancila! A spus-o, marți seara, la Digi 24, Calin Popescu Tariceanu. E a anunțat ca a discutat, in trecut, cu Liviu Dragnea, despre remanieri și i-a transmis ca titularii portofoliilor pe care ii are Alianța nu…

- ALDE ramane ferm și nu schimba niciun ministru de-al sau din echipa premierului Viorica Dancila! A spus-o, marți seara, la Digi 24, Calin Popescu Tariceanu. E a anunțat ca a discutat, in trecut, cu Liviu Dragnea, despre remanieri și i-a transmis ca titularii portofoliilor pe care ii are Alianța nu…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti, referindu-se la sesizarea Curtii Constitutionale pe tema constituirii completurilor de cinci judecatori, ca premierul Viorica Dancila nici nu stie ce a semnat, ea fiind "bagata in toata povestea asta" de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu.…

- Tur de forța al negociatorului-șef al Uniunii Europene privind Brexit, Michel Barnier. Dupa ce de dimineața acesta a avut o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, in urma cu puțin timp, Barnier a parasit biroul șefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a fost condus de șeful Senatului…

- Calin Popescu Tariceanu susține ca Tudorel Toader deține un portofoliu care revine PSD, menționand ca nu a discutat cu președintele PSD, Liviu Dragnea, posibila remaniere a acestuia."In ceea ce-l priveste pe domnul Toader, eu mi-am exprimat punctul de vedere ieri si am facut comentarii legate…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca isi doreste suspendarea sefului statului, Klaus Iohannis, spre deosebire de Calin Popescu-Tariceanu, care are o alta opinie si a precizat ca o sustine in continuare pe Viorica Dancila ca premier. Intrebat marti seara la Antena 3 daca vrea suspendarea lui…

- Cresterea economica a Romaniei nu a incetinit, fiind in acest an de 4 - 4,1% si urmand sa ajunga la peste 7% in 2019, a afirmat, marti, Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului. "Romania nu mai vrea sa vanda gazul pe gratis (...) si nu vom mai vinde nimic pe…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca premierul Viorica Dancila nu a desemnat un prim-ministru interimar pentru perioada concediului sau, ci doar a delegat unele atributii. "Nu am vazut decizia premierului. Nu stiu daca este desemnat interimar. Nu cred ca premierul poate…