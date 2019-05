Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri seara ca nu vede niciun motiv pentru schimbarea din funcție a premierului Viorica Dancila, însa susține ca ar fi fost mai potrivita o restructurare a Executivului, nu o remaniere.&"Nu schimba niciodata caii în mijlocul râului&", a apreciat el, potrivit Mediafax.

