Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, referitor la dezbaterea LIBE de luni, in care Frans Timmermans a criticat modificarea legilor justiției, ca discuțiile au aratat o lipsa de informare și s-au folosit multe generalitați. „Nu sunt incantat de postura in care s-a aflat Romania…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, referitor la dezbaterea LIBE de luni, in care Frans Timmermans a criticat modificarea legilor justitiei, ca discutiile au aratat o lipsa de informare si s-au folosit multe generalitati.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, luni seara, ca nu este "incantat" de postura in care s-a aflat Romania, spunand insa ca acest lucru nu trebuie sa mire pe nimeni in contextul in care, ani la rand, disputele politice interne au fost "exportate" la Bruxelles.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a precizat marti, dupa ce a participat la audierea ambasadorului George Maior in cadrul Comisiei de politica externa, ca va fi transmis Ministerului Afacerilor Ex...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, in Comisia de politica externa, ca va propune trimiterea unei scrisori MAE in care sa ceara retragerea lui George Maior din postul de ambasador al Romaniei in SUA.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, la audierea lui George Maior, ambasador al Romaniei in SUA și fost șef al SRI, in Comisia de politica externa a Senatului, ca va cere retragerea acestuia. Tariceanu l-a desființat pe Maior, subliniind, printre altele, ca performanța…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca George Maior, fost sef al SRI si actual ambasador in SUA, va fi audiat astazi, in comisia de Politica Externa, sedinta urmand sa fie cel mai probabil una publica, potrivit Mediafax. „Miercuri, ora 13.00 comisia de Politica Externa a Senatului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, a criticat, duminica, opinia preliminara publicata de Comisia de la Venetia, sustinand ca din punct de vede juridic este ”extrem de subtire”, fiind de fapt o opinie politica.