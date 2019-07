Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca nu se impotrivește inaspririi pedepselor pentru crime și violuri, lucru propus de Viorica Dancila printr-un posibil referendum, insa prin prisma referendumului din 26 mai, astfel de pedepse ar putea beneficia de amnistie și grațiere.„Cu toata seriozitate…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, ast[zi, ca ia in calcul posibilitatea convocarii unui referendum de consultare a romanilor in vederea inaspririi drastice a pedepselor pentru crima, viol și pedofilie, in contextul crimei de la Caracal. „De asemenea analizez posibilitatea convocarii unui referendum…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca va continua negocierile cu președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, pentru prezidențiale, in ciuda faptului ca liderul Senatului a anunțat o posibila alianța cu Pro Romania.

- Victor Ciorbea a trimis luni un comunicat oficial prin care anunța ca mandatul sau de Avocat al Poporului a incetat. Tot astazi, coaliția de guvernare a stabilit ca aceasta funcție va reveni ALDE. „Domnul Victor Ciorbea a inaintat, astazi, 24 iunie 2019, o adresa președinților Senatului și Camerei Deputaților,…

- „Sunt anumite categorii care trebuie sa beneficieze de pensii speciale, cum sunt magistrații, carora le este interzis sa practice orice alta profesie, ei trebuie feriți de tentația corupției. Noi discutam de efectele corupției, dar nu cum sa prevenim corupția. Exista categoria cadrelor militare,…

- Calin Popescu Tariceanu a tinut sa transmita un mesaj pentru cei 2,5 milioane de romani care au fost la vot pe 26 mai, insa nu au votat si la referendum sau au votat "NU". Liderul ALDE vorbeste despre problemele care exista in continuare in justitie."La referendum au votat impotriva un milion…

- Senatorii au votat, luni, impotriva solicitarii DNA de ridicare a imunitații in cazul lui Calin Popescu Tariceanu, pentru a putea incepe urmarirea penala. Votul a fost secret, cu bile. Au fost 71 de voturi impotriva si 38 pentru. Procurorii au anuntat ca presedintele Senatului este acuzat ca ar fi primit…

- Premierul Viorica Dancila i-a anunțat luni pe liderii PSD ca urmeaza „in cel mai scurt timp” o intalnire cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu pentru a stabili calea de urmat dupa condamnarea fostului lider PSD Liviu Dragnea.Principalele aranjamente aflate pe agenda sunt: 1. Calin…