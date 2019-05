Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis ar castiga un nou mandat prezidential, avand de doua ori mai multe procente decat Calin Popescu Tariceanu. El este dat castigator si in fata Laurei Codruta Kovesi. Astfel, daca scrutinul ar avea loc acum, liberalii ar obtine cele mai multe voturi, adunand mai mult de un sfert din optiunile…

- Liderul ALDE si presedinte al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, intr-o conferinta de presa organizata la Targoviste, ca i-a trimis presedintelui Klaus Iohannis, vineri dimineata, o scrisoare personala in care a reiterat motivele pentru care ALDE nu va participa la consultarile de la…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi seara, ca presedintele Klaus Iohannis nu a chemat partidele la consultari, ci le-a chemat pentru a le informa, motiv pentru care ALDE nu va participa la ”spectacolul mediatic” de la Cotroceni.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, joi, ca seful statului, Klaus Iohannis, organizeaza la Cotroceni consultari "formale" pe tema situatiei din Justitie, pentru ca decizia cu privire la organizarea unui referendum "deja a luat-o". "Demersul presedintelui este de a arunca…

- Cel mai recent sondaj privind intentiile de vot ale romanilor pentru alegerile prezidentiale il plaseaza pe Klaus iohannis pe primul loc in preferintele romanilor. Numarul celor care au o opțiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare a ajuns la 74%% din repondenți.…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a spus, ca vineri un consilier al președintelui Klaus Iohannis a sunat la angajații din Ministerul Finanțelor Publice (MFP) pentru informații. Ministrul s-ar fi aștept sa fie el sunat și a spus ca nu i se pare normal ca președintele sa afle informații…

- Numarul celor care au o opțiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare a ajuns la 66% din repondenți (cu 2% mai puțin fața de precedentul studiu).Cota președintelui Klaus Iohannis e in ușoara revenire, semn ca politica de opoziție fața de Guvern și…