Tăriceanu: Nu poate continua așa. Plecăm din România... "Gradul de intermediere bancara este extraordinar de scazut, iar bancile prefera sa plaseze depozitele pe care le au in titluri de stat care sunt remunerate tot de buget din taxele fiecarui contribuabil si nu fac aceste operatiuni de intermediere bancara, cu toate ca exista o evidenta care arata ca profiturile bancilor in Romania sunt cu mult mai mari decat profiturile bancilor in strainatate, iar gradul de intermediere este de patru ori mai mare in Occident, decat este in Romania. (...) Nu avem nimic impotriva profiturilor pe care trebuie sa le faca bancile. Bancile sunt institutii care sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

