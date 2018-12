Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu le ureaza romanilor "La multi ani!" si le doreste "un an nou plin de bucurii si impliniri". "Anul ce se termina a fost unul in care am avut de trecut peste o serie de provocari, dar a fost si un an in care am realizat progrese importante pentru tara noastra. Trecerea intr-un nou an aduce intotdeauna un sentiment de speranta pentru fiecare dintre noi. Intr-un moment in care intoarcem pagina anului 2018 si ne pregatim pentru noul an, imi doresc ca 2019 sa fie un an al solidaritatii intre romani, in care vom reusi sa punem capat dezbinarii din societate,…