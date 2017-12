Stiri pe aceeasi tema

- "La trecerea in Noul An doresc tuturor romanilor gandurile mele cele mai bune. Fie ca noul an 2018 sa fie unul al solidaritatii intre romani, in care Romania va prospera! Va urez un an nou cu bine si va chem pe toti sa colaboram pentru o Romanie unita in jurul unui ideal comun, al unui proiect comun.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o eventuala retragere a dreptului de folosinta de catre Familia Regala a Palatului Elisabeta ar insemna "un pas inapoi" fata de actualul statut pe care statul roman l-a acordat acestei familii, conform Agerpres.

- Mihai Tudose a declarat joi ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in folosința statului roman și sa nu mai fie utilizat de Casa Regala. Replica președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, nu a intarziat sa apara. Iata ce ii raspunde acesta premierului in aceasta problema.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a declarat joi, nemultumit de modificarea celor trei legi ale justitiei, adoptate de Parlament, el sustinand ca "Mi-as fi dorit o reforma mai ampla si mai curajoasa. Ceea ce s-a facut un minim necesar in conditiile unei presiuni publice care denota…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca nu doreste sa comenteze deciziile Parlamentului de la Varsovia, dar a spus ca Polonia este o tara pentru care are toata admiratia, in timp ce senatorul PMP Traian Basescu a sustinut ca atunci cand Romania a intrat in Uniunea Europeana…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, referitor la criticile magistratilor la modificarile Legilor Justitiei, ca fiecare are dreptul sa isi exprime opinia, dar dezbaterea si aprobarea legilor se face in Parlament.

- Mai mulți oameni politici au adus miercuri un omagiu Regelui Mihai, la Sinaia. Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose alaturi de mai mulți miniștri ai Executivului, au depus flori și s-au recules la catafalcul fostului…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca partidele de opoziție se implica in proteste civile intr-o incercare de a redobandi credibilitatea pierduta. Șeful Sentatului mai spune și ca astfel de acțiuni nu sunt acceptabile intr-o societate democratica unde opoziția are alte parghii la…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, susține, pe Facebook, ca opoziția a politizat protestele # Rezist și ca incearca sa rastoarne majoritatea cu ajutorul mișcarilor de strada. Președintele Senatului e de parere ca astfel de acțiuni nu pot fi acceptate intr-o democrație.

- Calin Popescu Tariceanu spune ca Parlamentul Romaniei deranjeaza pe multi oameni de la varful "sistemului paralel", iar teama acestora ca isi vor pierde functiile si puterea a generat "reactii nedemocratice, dincolo de limita Constitutiei". "Pe zi ce trece, constat ca Parlamentul Romaniei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intrebat daca este multumit sau nu de modificarile la legile justitiei, ca asta depinde de modul in care va fi reglementata in plen raspunderea magistratilor. „Sa vedem cum se rezolva cu raspunderea magistratilor”, a raspuns, Dragnea,…

- Reactiile politicienilor la aflarea incetarii din viata a Regelui Mihai Regele Mihai I al României foto: arhiva Fosti sefi de stat ai României, premierul si presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, dar si lideri ai opozitiei au transmis mesaje dupa aflarea vestii ca Regele Mihai…

- ”Regele Mihai ramane un simbol al patriotismului, al dragostei fata de tara si popor, a afirmat, marti, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Ziua de astazi este una trista pentru poporul roman, a mai spus acesta, intr-un mesaj postat pe pagina de socializare. „Cu profund regret si durere…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, luni, ca nu este de acord cu ideea organizarii unui miting de susținere pentru Guvern și majoritatea parlamentara, pe care il vede ca fiind "absolut inutil", dar nu ii poate impiedica pe colegii sai care au anumite nemulțumiri…

- De Ziua Nationala a Romaniei, liderii clasei politice au demonstrat, inca o data, singurul lucru de care sunt capabili la unison, fara sa se certe: dezbinare. In mod ironic, in ziua in care sarbatorim 99 de ani de la Marea Unire, vedem o Romanie dezbinata, astazi poate mai mult ca oricand. 1 …

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, pe Facebook, un mesaj video de Ziua Nationala, in care spune ca traim o perioada in care drepturile si libertatile cetatenilor sunt amenintate, o perioada in care se pare ca romanii nu-si pot decide singuri viitorul. El isi exprima speranta…

- Presedintele Klaus Iohannis le ureaza „La multi ani” romanilor de Ziua Nationala, intr-un mesaj video transmis pe Facebook, el spunand ca 1 Decembrie reprezinta idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti „intr-o Romanie prospera condusa de politicieni responsabili si integri”. „Dragi romani,…

- Fostul ministru al Sanatatii in Cabinetul Ciolos, Vlad Voiculescu, comenteaza intr-o postare pe Facebook raspunsul presedintilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, la comunicatul Departamentului de Stat al SUA pe tema legilor justitiei, el incepand prin a spune ca a citit „raspunsul…

- Conform sondajului, topul increderii in institutii se prezinta astfel: Pompieri (83%), Armata (71%), Scoli (66%), Biserica (61%), Politie (59%), Mass media (45%), Primarie (44%), Presedintie (39%), Justitie (24%), Guvern (24%), Parlament (20%), Partide (19%). La intrebarea "Daca duminica…

- Curtea Constitutionala urmeaza sa se pronunte, joi, in cazul sesizarii facute de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, privind dosarul DNA legat de cazul Belina. Tariceanu a cerut CCR sa constate un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern. Dupa dezbaterile…

- DNA il reclama pe Calin Popescu Tariceanu la CSM, in urma afirmațiilor facute de președintele Senatului, care a spus ca „DNA a devenit un jalnic instrument politic”. Intr-un comunicat publicat pe site-ul insituției, DNA precizeaza ca cere Consiliului Superior al Magistraturii sa efectueze verificari…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca nu va accepta sa stea langa președintele Klaus Iohannis la parada militara de 1 Decembrie pentru ca șeful statului este ”patronul statului paralel”.

- Judecatorii CCR au amanat pentru 23 noiembrie pronuntarea asupra cererii lui Calin Popescu-Tariceanu de a se constata conflictul juridic intre Guvern si DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor Executivului prin care parti din insula Belina si bratul Pavel au trecut din proprietatea…

- PARLAMENTUL ROMANIEI S E N A T Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere, luni, 13 noiembrie 2017, cu Dimitar Borisov Glavchev, președintele Adunarii Naționale a Republicii Bulgaria, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul oficial bulgar o intreprinde in Romania. Agenda…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, fiind intrebat de cresterea monedei Euro, ca poate fi "un atac asupra leului", afirmand ca pe cursul de schimb valutar sunt actiuni speculative. "Pe cursul de schimb sunt actiuni speculative, fara indoiala, care sunt determinate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a precizat, luni, ca initiativa depusa de el impreuna cu Liviu Dragnea privind statutul Casei Regale nu prevede nivelul cheltuielilor, bugetul urmand sa fie aprobat anual de Guvern, dar a spus ca nu vor fi costuri mari. Calin Popescu Tariceanu a precizat,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis sa dezbata in data de 16 noiembrie sesizarea lui Calin Popescu-Tariceanu privind cercetarile DNA legate de modul cum au fost adoptate in Guvern hotararile referitoare la insula Belina. Pe 23 octombrie, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a depus…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii "prezinta" sefului statului, Klaus Iohannis "un membru important al statului paralel" - sefa instantei supreme, Cristina Tarcea, si "un modus operandi al acestei grupari de putere ilegitima", el facand referire la declaratii ale Cristinei Tarcea legate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a publicat pe Facebook un mesaj pe care presedinta Inaltei Curti, Cristina Tarcea, l-ar fi trimis pe un forum intern al judecatorilor, in care indemna magistratii sa respinga legile Justitiei propuse de Tudorel Toader. Liderul ALDE sustine ca va sesiza…

- ”Iohannis – Președintele #POSEDAT Sa spui despre cineva ca e „obsedat" daca vorbește fara preget despre DREPTURI și LIBERTAȚI, despre STATUL PARALEL și ABUZURI e semn ca tu insuți ești #POSEDAT, posedat exact de Statul Paralel in fruntea caruia te afli! Nimeni nu ar trebui sa se mire de raspunsul…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ii promite șefului statului, Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, ca va lupta in continuare, impreuna cu toți oamenii de buna credința, pentru "demantelarea 'statului paralel'", pentru aflarea adevarului despre mecanismele acestui…

- Ruptura in coalitia de guvernare PSD-ALDE. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, il contrazice pe seful PSD, Liviu Dragnea. Cei doi au pareri diferite la una dintre prevederile legilor justitiei. Dragnea a spus de fiecare data ca isi doreste ca presedintele sa poata numi, in continuare,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca masurile privind cresterile salariale anuntate pentru 2018 sunt sustenabile, avand in vedere ca Produsul Intern Brut al Romaniei s-a dublat de la momentul aderarii Romaniei la UE, iar cresterile salariale au fost de numai 20%."Daca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a transmis miercuri un mesaj de felicitare Majestatii Sale Regele Mihai I cu ocazia implinirii varstei de 96 de ani."Doresc sa-i transmit cele mai calde urari de sanatate. Majestatea Sa Regele constituie un reper moral, reprezinta o personalitate…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan îi solicita demisia presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustinând ca prin sesizarea facuta la CCR acesta a devenit "instrumentul lui Dragnea pentru blocarea identificarii si sanctionarii coruptiei". "Demisia,…

- ”Presedintele Senatului, domnul Calin Popescu-Tariceanu, a cerut astazi Curtii Constitutionale a Romaniei sa constate si sa solutioneze conflictul juridic de natura constitutionala intre Guvernul Romaniei, pe de o parte si Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie,…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 23 - 29 octombrie: *** Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, urmeaza sa depuna luni la Curtea Constituționala sesizarea privind un posibil conflict între Executiv și Ministerul Public pe tema hotarârilor…

- "Pe mine ma ingrijoreaza atitudinea președintelui, a unor ambasadori straini acreditați la București, care viseaza de dimineața pana seara, au fetișuri din astea pe care nu le mai lasa, ca vorbesc numai de corupție. Cand tu, ambasador al unei țari libere și democratice, vezi aceste incalcari ale…

- Presedintele Senatului și liderul ALDE, Calin-Popescu Tariceanu, a anuntat, dupa sedinta coalitiei de guvernare, ca Legea pensiilor va fi amânata pentru anul viitor, precizând ca aceasta decizie s-a luat „cu grija”, potrivit Mediafax. Întrebat cum s-a ajuns la…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat marti ca, pentru ALDE, legile Justitiei sunt cel mai important obiectiv politic si parlamentar din aceasta sesiune, precizand ca, daca ministrul Tudorel Toader va prezenta un calendar de adoptare care depaseste finalul anului, atunci pachetul…

- Președintele Senatului și al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, la Palatul Parlamentului, ca simte nevoia unor întâlniri mai dese cu premierul Mihai Tudose. „Acum ca eu simt nevoia unor întâlniri mai dese cu primul ministru, în care se aflam…

- Solicitat sa comenteze informatiile privind existenta unui conflict intre premierul Mihai Tudose si Liviu Dragnea, Dobre a raspus: „Nu exista acest conflict. Nu s-a discutat in BPN acest subiect”. El a spus ca nu exista nemultumiri legate de lipsa de asumare a Guvernului a legilor justitiei…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca este nevoie de o dezbatere "cu precadere la nivel parlamentar" asupra evoluțiilor de securitate și a provocarilor cu care se confrunta țarile NATO și ca se impune un angajament politic reinnoit din partea Alianței. …