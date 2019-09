Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat ca romanii sunt mandri de performanta Simonei Halep, care a castigat sambata titlul la Wimbledon, spunand ca pentru el jucatoarea de tenis este un geniu.Hagi a fost intrebat duminica, in conferinta de presa sustinuta inainte de meciul…

- ​​ALDE îl promoveaza pe Calin Popescu Tariceanu ca fiind principalul cotracandidat al lui Klaus Iohannis. Asta în condițiile în care șeful liberal-democraților este inclus în sondajele partenerilor de Coaliție, însa PSD ar trimite-o pe Viorica Dancila sa se bata în…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat vineri ca pe lista candidatilor la alegerile prezidentiale de anul viitor sunt mai multe nume din partid, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar si un candidat...

- Președintele executiv al PSD Eugen Teodorovici a declarat, luni, ca partidul ar trebui sa aiba un candidat propriu la prezidențiale, dupa ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus ca ”cea mai buna soluție” este un candidat comun PSD, ALDE și Pro România, varianta care nu a fost…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat miercuri ca ALDE sustine candidatura lui Mugur Isarescu pentru un nou mandat de guvernator al BNR. Camera Deputaţilor şi Senatul se vor reuni pe 3 iulie în sesiune extraordinară pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie…

- Viorica Dancila a reușit sa-i scoata din sarite pe unii social-democrați dupa ce a decis, impreuna cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sa il susțina pentru un nou mandat de guvernator BNR pe Mugur Isarescu. Decizia le-a picat greu celor care s-au razboit cu guvernatorul și i-au pus in carca toate…

- Parlamentul va fi convocat in sesiune extraordinara in perioada 1-5 iulie, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. "Am luat decizia convocării unei sesiuni extraordinare, săptămâna viitoare, 1-5 iulie, unde vom discuta despre numirile la Consiliul Fiscal, la BNR",…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii, transmite Agerpres. "Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului,…