- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, a spus, intr-un mesaj pe Facebook, ca decizia privind candidatura sa la Presedintia Romaniei "nu se ia cand anunta propaganda altor state si presa care dezvolta astfel de manipulari". Tariceanu a mai vorbit și despre "o tendinta de implicare a unor factori…

- Calin Popescu Tariceanu a facut anunțul mult așteptat! Liderul ALDE a afirmat ca exista o probabilitate foarte mare ca PSD-ALDE sa aiba la prezidențiale un candidat comun, insa decizia va fi luata dupa alegerile europarlamentare care vor avea lor pe 26 mai. Ba chiar, liderul ALDE a menționat ca se gandește…

- Vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian a declarat, despre afirmația lui Eugen Teodorovici, care a spus ca nu va modifica OUG 114, ca o pune pe seama euforiei declanșate de votarea bugetului în Parlament, precizând ca spera sa îi treaca foarte repede, relateaza Mediafax.„Declarația…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi seara, la ceremonia de deschidere a președinției Consiliului UE, ca anumite instituții din Romania iși pastreaza metodele invechite, de aceea trebuie aratate și mai mult aspectele care deranjeaza referitor la acestea. Liderul ALDE a…

- Liderul ALDE Europa, Guy Verhofstadt, afirma, joi, intr-o postare pe Facebook, ca Romania preia Presedintia Uniunii Europene intr-un moment critic, fiind in curs mai multe negocieri. In plus, Guy Verhofstadt sustine ca Romania trebuie sa isi indeplineasca angajamentele privind statul de drept si…

- Senatorii nu vor vota in sesiunea parlamentara actuala solicitarea DNA pentru ridicarea imunitatii lui Calin Popescu Tariceanu privind inceperea umraririi penale in dosarul in care este acuzat de luare de mita. "Nu cred ca va exista vot sesiunea parlamentara actuala", au declarat surse politice,…