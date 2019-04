Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a scris joi, pe pagina sa de socializare, ca procurorul general Augustin Lazar ar trebui sa fie cercetat penal pentru fals in declarații in legatura cu trecutul acestuia de procuror la Aiud.„Pentru ca postarea mea pe Twitter, conform careia…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, transmite o scrisoare deschisa catre liberali, in care le cere sa-l convinga pe președintele Klaus Iohannis sa-l revoce pe procurorul general Augustin Lazar. Șeful Senatului reia acuzațiile la adresa lui Lazar, acuzandu-l ca a fost „coada de topor” a securitații.…

- "Fac un apel la voi, dragi prieteni liberali, sa sustineti solicitarea noastra de demitere a lui Augustin Lazar, unul dintre multii calai ai parintilor si bunicilor nostri, omul care si-a cladit o cariera de succes pe lacrimile si suferintele celor care au cutezat sa infrunte regimul de trista amintire.…

- ”N-am ajuns la București, pentru ca eu lucram la Balanța, șofer, a venit maiorul, m-a legat și m-a dus la Securitate, acolo, dupa multe discuții, mi-a spus: dom`ne, iți dau drumul, dar ia-ți angajamentul ca nu te duci la București sa semnezi Cartea 77. Mi-am luat angajamentul, mi-a dat drumul. N-a…

- Cei doi foști deținuți politic care au participat, vineri, la consultarile de la Palatul Cotroceni pe tema justiției, au spus dupa discuția cu Klaus Iohannis ca i-au cerut șefului statului sa semneze decretul de revocare din funcție a lui Augustin Lazar.Ioan Muntean: In 1980 am fost condamnat…

- Radu Filipescu, in varsta de 64 de ani, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare in penitenciare precum Rahova, Jilava si Aiud. In perioada petrecuta la penitenciarul din Aiud, deținutul politic l-a cunoscut pe Iulius Filip, disidentul anticomunist a carei eliberare ar fi fost refuzata in doua randuri…

- Deputatul ALDE a declarat ca este convinsina ca "a facut politie politica" și ca "avea relatii cu securitatea". "Noi vorbim de demisii de onoare si cine ar trebui sa ii ceara demisia domnului Augustin Lazar, atata timp cat impotriva dansului ministrul Justitiei a declansat procedura revocarii.…

- "Este o exemplificare perfecta care ne vine de la Parlamentul European, care este foarte generos sa ne invete pe noi ca in Justitie nu trebuie sa intervina factorul politic si ne-a facut astazi o demonstratie perfecta cum intervine factorul politic in aceasta alegere", a precizat Tariceanu la Palatul…