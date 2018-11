Stiri pe aceeasi tema

- ”Mita pe ce? Pe niște hotarari legale, daca nu erau legale, puteau sa fie anulate de guvernele care au urmat”, a spus Tariceanu, care spune ca ”construcția DNA pleaca de la o premisa ilogica”.Tariceanu a spus ca dosarul trimis la Senat probabil e doar ”maculatura”. ”Eu am serioase indoieli…

- Președintele Senatului a spus, in interviul citat, difuzat la ”Punctul de Intalnire” de la Antena 3, ca ”Realitatea e ca nu am luat niciun ban, niciun leu mita sau alte foloase in cadrul acestei afaceri Microsoft.” El a afirmat ca se așteapta ca dosarul sa fie foarte subțire, bazat pe suspiciuni…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, ar putea fi anchetat in dosarul Microsoft. Directia Nationala Anticoruptie a cerut Senatului sa aprobe urmarire penala a liderului ALDE, pentru fapte comise in calitate de premier. Tariceanu este acuzat de luare de mita de procurorii anticoruptie,…

- "Pana in acest moment nu exista niciun fel de solicitare oficiala a DNA, care sa ma vizeze. Am vazut ca in massmedia, unde de obicei se scurg informatii din DNA, au aparut diverse comentarii care se centreaza pe asa-numitul dosar Micriosoft. Nu e prima oara cand in spatiul public apar astfel de zvonuiri…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat miercuri ca Guvernul nu a efectuat nicio plata in contul licentelor Microsoft in timpul mandatul sau de premier, precizand ca nu a primit nicio comunicare oficiala referitoare la inceperea urmaririi penale intr-un dosar al…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, referitor la cererea de urmarire penala care ar fi fost emisa pe numele sau ca nu a primit nicio instiintare. In spatiul public au aparut informatii ca s-ar fi cerut urmarirea sa penala in dosarul Microsoft.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, tuna si fulgera dupa ce s-a aflat ca DNA il vrea urmarit penal pentru o presupusa mita in afacerea licentelor Microsoft. Liderul ALDE considera ca se pune in scena operatiunea "Salvati-l pe Lazar", iar unii oameni politici apeleaza la astfel de mecanisme…

- Liderul PSD a afirmat, cu referire la Tudorel Toader, ca neapartenenta la PSD nu este o problema, altele fiind criteriile de evaluare. Dragnea a continuat cu un mesaj despre Tariceanu: "Asa cum postul de presedinte al Senatului ar fi un post care ar reveni PSD, dar a fost decizia noastra de la inceput…