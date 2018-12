Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu scrie, la final de 2018, ca se incheie un an cu multe provocari si ureaza romanilor sa traiasca intr-o Europa in care cetatenii sunt tratati in mod egal, iar vocea Romaniei sa se faca auzita.

- Schimbarile demografice si tehnologice sunt cele doua tendinte majore care transforma forta de munca, constata studiul Deloitte „Vocea fortei de munca in Europa”, la care au participat peste 15.000 de persoane din zece tari europene, si anume Franta, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Spania, Suedia,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a vorbit despre dorința romanilor de a apara statul de drept, facand referire la protestele din ultimii ani. Șeful statului a facut referire la proteste in contextul apartenenței țarii noastre la Uniunea Europeana.Klaus Iohannis a fost aplaudat cand a…