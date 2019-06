Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca motiunea de cenzura nu are sanse de reusita, precizand ca parlamentarii ALDE nu au parasit partidul, in pofida ofertei de posturi de ministri primite de la liderul PNL, Ludovic Orban. "Impreuna cu cei din Coalitie, am dat asigurari ca aceasta…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca motiunea de cenzura nu are sanse de reusita, precizand ca parlamentarii ALDE nu au parasit partidul, in pofida ofertei de posturi de ministri...

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunța eșecul moțiunii de cenzura inca dinainte de supunerea acesteia la vot. Ajuns la Parlament, acolo unde se supune la vot moțiunea care vrea sa dea jos Guvernul Dancila, Tariceanu a dat un raspuns categoric:Citește și: Veste de ULTIMA ORA despre Mihai…

- DC News va transmite, in cadrul acestui articol principalele declaratii ale liderilor politici de la tribuna Parlamentului, precum si rezultatul votului asupra motiunii de cenzura depusa de catre opozitie. Motiunea de cenzura a fost depusa si citita saptamana trecuta in plen de deputatul liberal…

- Azi se voteaza moțiunea de cenzura! De cate voturi mai are nevoie Opoziția. Motiunea de cenzura intitulata “Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces si fara cozi la vot” va fi dezbatuta si votata azi in plenul reunit al Parlamentului. Motiunea de cenzura a fost depusa si citita…

- Este foarte simplu de ce: pentru a dovedi parlamentarii ca au ințeles rezultatul votului din 26 mai trebuie sa faca un singur lucru. Ar trebui sa voteze la fel ca alegerile de atunci, adica... pe liste suplimentare! Pe liste suplimentare... desigur, moțiunea trece fluierand, spune Val Valcu.…

- De la asaltul asupra justiției pana la modul defectuos in care a fost organizat votul in diaspora la europarlamentare, opoziția face, in textul moțiunii de cenzura, un inventar al motivelor pentru care Guvernul Dancila ar trebui demis prin votul Parlamentului. Moțiunea de cenzura este susținuta de parlamentarii…

- Motiunea de cenzura se va depune cdel mai probabil miercuri, in Parlament. Senatoarea Alina Gorghiu a declarat, marti, ca inca se poarta discutii cu toate grupurile din Opozitie, iar acest demers va fi facut pentru ca este un drept constitutional. In timp ce PNL si USR finalizeaza textul motiunii de…