Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica seara, ca o motiune de cenzura "nu are nicio sansa" sa treaca prin Parlament in acest moment, deoarece opozitiei ii lipsesc cel putin 50 de voturi, relateaza Agerpres.

- Presedintele Senatului a declarat, duminica seara, ca o motiune de cenzura "nu are nicio sansa" sa treaca prin Parlament în acest moment, deoarece opozitiei îi lipsesc cel putin 50 de voturi.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica seara la Romania Tv, ca moțiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila nu are nicio șansa sa fie adoptata, in condițiile in care, din punct de vedere tehnic Opoziției ii lipsesc cel puțin 50 de voturi, scrie Mediafax.Intrebat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica seara, ca o motiune de cenzura "nu are nicio sansa" sa treaca prin Parlament in acest moment, deoarece opozitiei ii lipsesc cel putin...

- „Socotelile pentru motiunea de cenzura sunt foarte simple. (...) Nu contest dreptul opozitiei de a depune o motiune de cenzura. Cred ca momentul nu e potrivit. (...) Al doilea aspect este de natura strict tehnica. Daca numaram voturile opozitiei, le lipsesc cel putin 50 de voturi. Nu are nicio sansa…

- Liderul social-democrat nu da nicio sansa unui eventual demers al Opozitiei la adresa Guvernului. “Nu exista nicio sansa, ne tot ameninta cu aceasta motiune de cenzura, cand vor s-o depuna – de Craciun? Sau?”, a reactionat Liviu Dragnea, in urma cu scurta vreme, de la Parlament. Dragnea: nu exista nicio…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca, la o eventuala moțiune de cenzura, ALDE va vota in apararea Guvernului. Președintele Senatului nu a exclus posibilitatea ca, prin dosarul DNA, sa existe intenția de a il forța sa voteze o posibila moțiunea anunțata de Opoziție.„Se poate (sa existe intenția…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat marti, in legatura cu motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, ca e dreptul Opozitiei sa o depuna, dar este obligatia...