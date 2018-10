Tăriceanu, moţiune Justiţie: Nu presupune o sancţiune 'Motiunea simpla nu a fost impotriva domnului Toader. Motiunile sunt pe anumite subiecte si vreau ca lucrurile sa fie clare. Chiar daca motiunea nu ar fi fost respinsa, cum este cazul celei de astazi, si ar fi fost acceptata, acest lucru nu presupune o sanctiune la adresa ministrului. Nu exista niciun fel de obligatie legala cu privire la ministru. Dar nu am discutat inainte cu domnul presedinte (Liviu Dragnea - n.r.) pentru ca nu era nevoie. Din moment ce este o motiune propusa de Opozitie, e normal ca majoritatea sa voteze impotriva', a precizat Tariceanu, dupa sedinta Biroului Politic Executiv… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

